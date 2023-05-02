طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار فوق كل من المناطق الداخلية الشمالية والوسطى، بداخل منطقة سوس، الجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية وحار نوعا ما بأودية ملوية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية، إلى جانب تشكل كتل ضبابية محلية على السهول الشمالية والوسطى وكذا شمال الأقاليم الجنوبية.

ويرتقب، أيضا، تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، السهول غرب الأطلس، وشمال الأقاليم الجنوبية جنوب المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي وبالأطلس الصغير.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 20 و 27 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 12 و 19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول سواحل المحيط الأطلسي.

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