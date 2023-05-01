عيد العمال..نقابات جهة فاس مكناس تجمع على ضرورة الزيادة في الأجور

ع محياوي _ هبة بريس

نظمت الطبقة العاملة بجهة فاس/ مكناس احتفاء بعيد الشغل، صباح اليوم الاثنين، تجمعات ومسيرات جابت الشوارع الرئيسية ، وذلك للتأكيد على مطالبها المرتبطة بالأساس، بتحسين وضعية الطبقة العاملة من خلال الزيادة في الأجور، وتمتيعها بحقوقها الاقتصادية والنقابية.

وتجري احتفالات العمال والعاملات هذه السنة في ظل ظرفية اقتصادية صعبة تجسدت في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وهو ما يؤثر بشكل ملموس على القدرة الشرائية وخاصة على ذوي الدخل المحدود. واقع يفسر هيمنة مطالب الرفع من أجور الطبقة العاملة على شعارات النقابات بمناسبة عيد الشغل.

واستقبلت المنصات، التي نصبت بساحات مدن الجهة و التي عرفت إستقبال مختلف النقابات، وفودا من العمال والموظفين بالقطاع العام والمستخدمين بالقطاع الخاص من مختلف فروع النقابات، فيما رفع المنتمون لمختلف النقابات شعارات تستنكر تدمير القدرة الشرائية و تطالب بالتوزيع العادل للثروة، ومحاربة الفساد، ونهب المال العام.

ومن جهة أخرى، يشكل إصلاح نظام التقاعد إحدى المواضيع التي تتصدر مطالب الطبقة الشغيلة بمناسبة عيد الشغل. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة حرصها على ضمان ديمومة صناديق التقاعد بإصلاحات هيكلية وجوهرية تراعي مصلحة الجميع، تعارض النقابات الرفع من سن التقاعد، والزيادة في الاقتطاعات أو التخفيض من المعاشات.

وبالإضافة إلى الرفع من الأجور وإصلاح التقاعد تجدد النقابات بمناسبة فاتح ماي التأكيد على ضرورة حماية الحريات النقابية داخل المقاولة، وإخراج النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بذلك وعلى رأسها قانون الإضراب وقانون النقابات ومدونة الشغل، فيما شغيلة قطاع المكتب الوطني للكهرباء بجهة فاس مكناس المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل تندد برفض مشروع قانون إحداث شركات جهوية لتوزيع الماء والكهرباء

وقد أظهر التصويت على مشروع قانون إحداث شركات جهوية لتوزيع الماء والكهرباء بمجلس المستشارين الأسبوع الماضي، انقسامات كبيرة بين فروع الاتحاد المغربي للشغل، أقوى مركزية نقابية في المغرب.

محمد زروال رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أوضح سابقا، بأن قطاعه النقابي “عندما دخل في مفاوضات حول ملف الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، مارس دوره الدستوري في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية للمستخدمين”. مضيفا أن نقابته القطاعية واكبت مرحلة مناقشة مشروع القانون في مجلس المستشارين خاصة ما يرتبط الحقوق والمكتسبات، ونحن مجبرين على هذا الاختيار حماية لحقوق المستخدمين”.

وأعلن رفضه ” بأي حال من الأحوال تصفية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يعد أحد أقطاب الخدمة العمومية بالمغرب والذي قدم الكثير لبلده ولمواطنيه ومازال”.

وتابع بأن ما يقوله “يشهد عليه تاريخ هذا المكتب منذ فجر الاستقلال ومواكبته لكل الأوراش التنموية من مرافق وبنيات أساسية من سدود وموانئ ومطارات و سكك وطرق سيارة وغيرها”.

بالإضافة إلى دوره الأساسي في تعميم التغطية الكهربائية الشاملة لكل مناطق وجهات المغرب بالإضافة إلى إشعاعه القاري والعربي والدولي

كما تمتزج في عيد الشغل لهذه السنة إذن مطالب الطبقة العاملة بدعوة الحكومة إلى القيام بإصلاحات اقتصادية تعيد التوازن بين الأجور والأسعار، وبإيجاد حلول عملية وفعالة لمواجهة موجة الغلاء

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