اطلاق ناربامريكا

السلطات الأميركية تلاحق رجلا يشتبه بأنه ق–تل 5 أشخاص في تكساس

2023-05-01 / 23:03
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات في ولاية تكساس الاثنين أنّها تلاحق رجلاً يشتبه بأنه قتل خمسة أشخاص بينهم طفل يبلغ ثماني سنوات بعدما أبدوا انزعاجا من ممارسته الرماية بالبندقية في حديقة منزله.

ويشارك أكثر من مئتي شرطي محليين وفدراليين في عملية البحث عن الرجل وهو مكسيكي يدعى فرانشيسكو أوروبيزا، في الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي عقده في نهاية الأسبوع حذّر غريغ كيبرز شريف مقاطعة سان خاسينتو في شمال هيوستن المسلّح بأنه خطير “وقد يكون موجوداً في أيّ مكان”.

وعرضت السلطات جائزة مالية قدرها 80 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تتيح الوصول إلى هذا الرجل الذي وصفه العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس سميث بأنّه “وحش”.

ويشتبه بأنّ الرجل البالغ 38 عاماً فتح النار ليل الجمعة-السبت داخل منزل في كليفلاند، فقتل خمسة أشخاص جميعهم من هندوراس تتراوح أعمارهم بين 8 و31 عاماً.

وبحسب السلطات المحليّة فإنّ الرجل كان يتدرّب على الرماية في حديقة منزله حين طلب منه جيرانه التوقف عن إطلاق النار لكي يتسنّى لرضيع النوم.

وقال كيبرز إن المسلّح دخل منزل جيرانه وراح يطلق النار في تصرّف “أشبه بإعدام” إذ اطلق النار على رؤوس عدد من سكّان المنزل.

واستدعت الواقعة إدانات كبيرة في الولايات المتحدة وهندوراس، البلد الصغير الواقع في أميركا الوسطى والذي يتحدّر منه الضحايا.

والأحد نشر الحاكم الجمهوري لولاية تكساس غريغ آبوت تغريدة، دانها معارضوه، أشار فيها إلى أن الضحايا “مهاجرون غير شرعيين”.

وآبوت معارض شرس لسياسة إدارة الرئيس الديمووقراطي جو بايدن في ملف الهجرة، وسبق أن أثار جدلاً في الأشهر الأخيرة بعدما عمد إلى نقل مهاجرين دخلوا بشكل غير قانوني الأراضي الأميركية، بالحافلة إلى معاقل الديموقراطيين.

وفي الولايات المتّحدة يتخطّى عدد الأسلحة الفردية عدد السكان، علماً بأنّ أكثر من 130 شخصاً يقضون يومياً من جرّاء الأسلحة النارية، أكثر من نصف هؤلاء انتحاراً.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عيد العمال..نقابات جهة فاس مكناس تجمع على ضرورة الزيادة في الأجور

عيد العمال..نقابات جهة فاس مكناس تجمع على ضرورة الزيادة…

2023-05-01 / 23:50
Photo of سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف محيط مدينة حلب

سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف محيط مدينة حلب

2023-05-01 / 23:44
Photo of فرنسا .. مجلس حقوق الإنسان ينتقد الوضع الحقوقي

فرنسا .. مجلس حقوق الإنسان ينتقد الوضع الحقوقي

2023-05-01 / 22:28
Photo of مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حادثة سير بسيدي بنور

مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حادثة سير بسيدي…

2023-05-01 / 21:52
Photo of حل مجلس الأمة الكويتي والعودة للشعب لاختيار ممثليه

حل مجلس الأمة الكويتي والعودة للشعب لاختيار ممثليه

2023-05-01 / 21:11
Photo of منظمة تحذر من ارتفاع جرائم العنف ضد النساء

منظمة تحذر من ارتفاع جرائم العنف ضد النساء

2023-05-01 / 20:53
Photo of المدعي العام البلغاري ينجو من “محاولة اغتيال”

المدعي العام البلغاري ينجو من “محاولة اغتيال”

2023-05-01 / 20:38
Photo of أزيلال : مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادثة سير

أزيلال : مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في…

2023-05-01 / 19:57
Photo of مصرع طفل بعضّة أسد في حديقة للحيوانات بغزة

مصرع طفل بعضّة أسد في حديقة للحيوانات بغزة

2023-05-01 / 19:44
Photo of نقابة CDT” تستغل “فاتح ماي” للمطالبة بتسقيف أسعار المحروقات

نقابة CDT” تستغل “فاتح ماي” للمطالبة بتسقيف أسعار المحروقات

2023-05-01 / 19:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق