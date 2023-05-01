مزراوي يرد على توخيل في الميدان ويؤكد أحقيته في الرسمية مع بايرن ميونيخ

2023-05-01 / 21:56
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هبة بريس : رياضة

رد الدولي المغربي نصير مزراوي على مدربه توماس توخيل في الميدان بعدما قدم مستويات مميزة في المباراتين الأخيرتين أمام ماينز وهيرتا برلين ضمن الدوري الألماني.

وسبق لمزراوي أن أبدى عدم رضاه على وضعيته مع فريقه منذ قدوم توخيل، بعدما ظل حبيس مقاعد البدلاء خلال المباريات السابقة، قبل أن يحصل على فرصته بعد إصابة المدافع الكندي ألفونسو دافيز في الدقائق الأولى من مواجهة ماينز، إذ دخل مزراوي مكانه وقدم مردودا مميزا رد به على مدربه.

وقال مزراوي في تصريحات سابقة إن المدرب توماس توخيل أخبره بأنه لا يمكنه الاعتماد عليه كأساسي لأنه لا يعرف امكانياته، قبل أن يرد اللاعب على مدربه في الميدان بتقديم مستويات مميزة في المباراتين الأخيرتين.

ومعلوم أن نصير مزراوي انضم إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي قادما إليه من أياكس أمستردام الهولندي في صفقة انتقال حر بتوصية من المدرب جوليان ناجلسمان الذي أقيل من منصبه.

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‫10 تعليقات

  7. مزراوي لاعب جوكير ماشاء الله عليه وله ثقة كبيرة في قدراته وهذه من صفات المؤمن الحاج نصير بدأ في حفظ كتاب الله أتمنى له كل التوفيق ..

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