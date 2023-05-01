مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حادثة سير بسيدي بنور

2023-05-01 / 21:52
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هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم سيدي بنور بمصرع شخصين وإصابة 16 آخرين خمسة منهم إصاباتهم بليغة، وذلك إثر حادثة سير وقع اليوم الاثنين بجماعة الجابرية.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادثة نجمت عن انقلاب سيارة نفعية بالطريق الإقليمية رقم 3435 على مستوى دوار أولاد هلال بجماعة الجابرية، كان على متنها 18 شخصا متجهين لحضور حفل زفاف.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، لمباشرة عمليات التدخل وإسعاف المصابين الذين جرى نقلهم إلى المستشفى الإقليمي بسيدي بنور لتلقي الفحوصات والعلاجات اللازمة، حيث تمت لأجل ذلك تعبئة مختلف الأطقم الطبية والتمريضية وكذا سيارات الإسعاف اللازمة من أجل تقديم العلاجات وتوجيه الحالات الحرجة نحو مستشفى محمد الخامس بالجديدة.

وقد تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.

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