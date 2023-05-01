حل مجلس الأمة الكويتي والعودة للشعب لاختيار ممثليه

هبة بريس _ وكالات

أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نبأ صدور مرسوم أميري اليوم الاثنين بحل مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب في 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس آذار، والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد.

نص المرسوم الذي وقعه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير على أن الحل يأتي “احتكاما إلى الدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية”.

وقال المرسوم إنه وفي ضوء هذه الاعتبارات “وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة”.

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