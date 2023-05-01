العنف ضد النساء

منظمة تحذر من ارتفاع جرائم العنف ضد النساء

2023-05-01 / 20:53
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هبة بريس _ الرباط

حذرت منظمة نسائية من ارتفاع جرائم العنف التي تستهدف النساء في الدار البيضاء، كبرى مدن المملكة، مؤكدة تسجيل “ضحيتي عنف جسدي مفضي للقتل” خلال أقل من شهر واحد.

وقالت “جمعية التحدي للمساواة والمواطنة” في بيان لها، إن مدينة الدار البيضاء شهدت خلال الأشهر الأخيرة “جرائم قتل وعنف بشعة بالسلاح الأبيض لنساء وفتيات في مقتبل العمر”، مضيفة أنه “تم تسجيل في أقل من شهر واحد، ضحيتين لعنف جسدي المفضي للقتل”.

وأضافت بأن “الأرقام ترتفع بشكل مهول، مما يطرح أكثر من سؤال ويدق ناقوس الخطر ويعجل في إيجاد حلول آنية لمناهضة كل أشكال التمييز والعنف وإيقاف نزيف القتل”.

و طالبت المنظمة بـ”أخذ الشكاوى التي تقدمها النساء والفتيات بجدية كبيرة”، و”تعديل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليضمن الوقاية والحماية وجبر الضرر مع عدم الإفلات من العقاب”، و”إلغاء الفقرة المتعلقة بالتنازل عن الشكاية الذي يحد من متابعة الجاني” من القانون السالف.

كما طالب المصدر بـ”التشجيع على التبليغ لوقف نزيف العنف والقتل” و”تمكين النساء المعنفات، واللائي يوجدن في وضعية هشاشة، من الاستفادة من المساعدة القضائية”، و”حل الصعوبات المتعلقة بإثبات العنف عن طريق تعزيز تقنيات البحث والتحري لأجهزة إنفاذ القانون”.

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