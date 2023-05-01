المدعي العام البلغاري ينجو من “محاولة اغتيال”

هبة بريس _ وكالات

نجا المدعي العام في بلغاريا إيفان غيشيف، اليوم الاثنين، من “محاولة اغتيال” بتفجير عبوة ناسفة لدى مرور موكبه، وفق ما أعلنت السلطات.

وأوضح بوريسلاف سارافوف، مساعد المدعي العام، للصحفيين، أن غيشيف “كان هدفا لمحاولة اغتيال، ولم يكن الأمر مجرد ترهيب”.

وأشار سارافوف إلى أن “القنبلة لم تكن مكوّنة من مادة “تي إن تي” فحسب (حوالي 3 كلغ)، بل كانت تحتوي أيضا على شظايا”، مضيفا: “كان اعتداء حضّره محترفون، ومن الواضح أنه تم تنفيذه بشكل متقن جدا”.

وأكد أن غيشيف وعائلته الذين كانوا يتنقلون في سيارات مصفحة نجوا “بمصادفة القدر”.

وبينت السلطات أن موكب المدّعي العام كان متجها إلى صوفيا حين انفجرت قنبلة على قارعة الطريق عند الساعة 11.30 (8.30 بتوقيت غرينيتش).

وفتحت النيابة تحقيقا بهجوم إرهابي، فيما يجري تحليل الطبيعة الدقيقة للمتفجرات.

جدير بالذكر أن المدعي العام الذي تستمر ولايته حتى 2026 هو شخصية مثيرة للجدل منذ سنوات، حيث واجه عيشيف اتهامات بحماية الأشخاص الذين يتولون السلطة وكذلك عرقلة الكشف عن الفساد والحؤول دون إصدار إدانات.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6