أزيلال : مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادثة سير

2023-05-01 / 19:57
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هبة بريس _ ازيلال

أفادت السلطات المحلية بإقليم أزيلال أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت اليوم الاثنين، بجماعة آيت عباس التابعة للإقليم.

وحسب المصدر ذاته، فقد نجمت الحادثة عن انقلاب سيارة نفعية على طريق غير مصنفة على مستوى دوار وانشكي، كانت تقل مجموعة من الأشخاص لدى عودتهم من السوق الأسبوعي لإكمير الكائن بجماعة آيت امحمد.

وأضاف المصدر أنه فور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عمليات التدخل وإسعاف المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال لتلقي الفحوصات والعلاجات اللازمة.

وقد تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

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