مصرع طفل بعضّة أسد في حديقة للحيوانات بغزة
هبة بريس _ وكالات
قضى طفل يبلغ من العمر ستّة أعوام االيوم لإثنين فاتح ماي بعد أن عضّه أسد في حديقة حيوانات محلّية في خان يونس بجنوب قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية وطبية.
وقال الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي في بيان إنّ “الطفل تسلّق داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد واقترب من إحدى فتحاته ما أدّى لإصابته ومن ثم وفاته”، وأضاف أنّ الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.
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المجموع 7 آراء
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11 تعليقات
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
إدارة الحديقة هي من تتحمل مسؤوليتها الكاملة..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمه..
طيور الجنة.اللهم اغفر له ..
حتى الوالدين لهم دور في ما وقع..
اللهم عوض اهله خيرا في هذا المصاب الجلل..
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه..
على إدارة الحديقة تامين محيط الحديقة اكثر لتفادي مثل هاته الوقائع..
نسأل الله تعالى الصبر لوالديه وان يغفر له ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اين كان الابوان حين تسلق ذو 6سنوات الحاجز