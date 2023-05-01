مصرع طفل بعضّة أسد في حديقة للحيوانات بغزة

2023-05-01 / 19:44
11
هبة بريس _ وكالات

قضى طفل يبلغ من العمر ستّة أعوام االيوم لإثنين فاتح ماي بعد أن عضّه أسد في حديقة حيوانات محلّية في خان يونس بجنوب قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية وطبية.

وقال الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي في بيان إنّ “الطفل تسلّق داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد واقترب من إحدى فتحاته ما أدّى لإصابته ومن ثم وفاته”، وأضاف أنّ الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
7

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عيد العمال..نقابات جهة فاس مكناس تجمع على ضرورة الزيادة في الأجور

عيد العمال..نقابات جهة فاس مكناس تجمع على ضرورة الزيادة…

2023-05-01 / 23:50
Photo of سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف محيط مدينة حلب

سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف محيط مدينة حلب

2023-05-01 / 23:44
Photo of السلطات الأميركية تلاحق رجلا يشتبه بأنه ق–تل 5 أشخاص في تكساس

السلطات الأميركية تلاحق رجلا يشتبه بأنه ق–تل 5 أشخاص…

2023-05-01 / 23:03
Photo of فرنسا .. مجلس حقوق الإنسان ينتقد الوضع الحقوقي

فرنسا .. مجلس حقوق الإنسان ينتقد الوضع الحقوقي

2023-05-01 / 22:28
Photo of مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حادثة سير بسيدي بنور

مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حادثة سير بسيدي…

2023-05-01 / 21:52
Photo of حل مجلس الأمة الكويتي والعودة للشعب لاختيار ممثليه

حل مجلس الأمة الكويتي والعودة للشعب لاختيار ممثليه

2023-05-01 / 21:11
Photo of منظمة تحذر من ارتفاع جرائم العنف ضد النساء

منظمة تحذر من ارتفاع جرائم العنف ضد النساء

2023-05-01 / 20:53
Photo of المدعي العام البلغاري ينجو من “محاولة اغتيال”

المدعي العام البلغاري ينجو من “محاولة اغتيال”

2023-05-01 / 20:38
Photo of أزيلال : مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادثة سير

أزيلال : مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في…

2023-05-01 / 19:57
Photo of نقابة CDT” تستغل “فاتح ماي” للمطالبة بتسقيف أسعار المحروقات

نقابة CDT” تستغل “فاتح ماي” للمطالبة بتسقيف أسعار المحروقات

2023-05-01 / 19:29

‫11 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق