مصرع طفل بعضّة أسد في حديقة للحيوانات بغزة

هبة بريس _ وكالات

قضى طفل يبلغ من العمر ستّة أعوام االيوم لإثنين فاتح ماي بعد أن عضّه أسد في حديقة حيوانات محلّية في خان يونس بجنوب قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية وطبية.

وقال الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي في بيان إنّ “الطفل تسلّق داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد واقترب من إحدى فتحاته ما أدّى لإصابته ومن ثم وفاته”، وأضاف أنّ الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.

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