تشافي يشيد بتألق الزلزولي مع أوساسونا.. ويؤكد :”لقد صنع الفارق في الكثير من المباريات”

2023-05-01 / 18:52
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هبة بريس : رياضة

أشاد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة بلاعبه الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي المعار إلى أوساسونا، قبل مواجهة الفريقين المقررة غدا الثلاثاء في الدوري الإسباني.

وقال تشافي خلال معرض حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة :”الزلزولي نضج كثيرا، وقد تطور مستواه بشكل ملحوظ، نحن نتابعه بشكل دقيق وأنا سعيد للغاية بما يقدمه هذا الموسم”.

وأضاف :”لقد انتقل إلى أوساسونا وهو فريق جيد للتطور، وصنع الفارق في عدد من المباريات، وعندما ينتهي الموسم سنحسم في مصيره ومستقبله مع برشلونة”.

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