العثور على ج__ثة عشريني معلقة بمنتزه بوجدة

هبة بريس : وجدة

تم العثور زوال الأحد 30 أبريل 2023، على جثة شخص معلقة بغابة سيدي معافة ضواحي بمدينة وجدة

وحسب مصادر مطلعة، أن الشخص (أ.ز) في العشرينات من عمره ينحدر من دوار العيدان بجماعة بني خالد التابعة ترابيا لعمالة وجدة أنجاد، تم العثور عليه جثة هامدة معلقا بحبل بإحدى الأشجار المتواجدة بغابة سيدي معافة، وتضيف نفس المصادر أن أسباب ودوافع الانتحار لازالت مجهولة.

وفور علمها بالخبر، انتقلت الى عين المكان عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية، حيث تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة اسباب وملابسات الحادث المأساوي الذي خلق حالة من الاستيلاء العارم لدى زوار المنتزه.

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