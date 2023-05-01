الـ”كاف” يعلق على أحداث مباراتي الترجي والرجاء بربع نهائي دوري الأبطال

2023-05-01 / 18:24
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هبة بريس _ رياضة

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بياناً أدان عبره ما وصفها بالسلوكيات المزعجة والسيئة لبعض المشجعين خلال مباراتي الترجي الرياضي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري والرجاء الرياضي المغربي والأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا.

وشهد ملعب رادس أحداثا مؤسفة من قبل جماهير الترجي مع اشتعال النيران وإيقاف المباراة أكثر من مرة من قبل حكم المباراة.

كما لقيت مشجعة مغربية مصرعها جراء أحداث تدافع قبل مباراة الرجاء المغربي والأهلي المصري.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان نشره الاثنين على موقعه: “المشاهد في تونس والدار البيضاء كانت غير مقبولة ولا يمكننا تحمل ذلك في كرة القدم”.

وتابع البيان: “إننا ندين بشدة التصرفات الجامحة التي قام بها بعض المشجعين في مباراتي الأهلي ضد الرجاء والترجي ضد شبيبة القبائل”.

وتابع الـ”كاف”: “سيسلم الكاف الأمر بالكامل إلى الهيكل القضائي لمزيد من التحقيق”.

وأكمل: “كانت مباريات ربع نهائي دوري الأبطال بمثابة مشهد مذهل وإعلان عن كرة القدم الأفريقية، لقد رأينا بعض اللقاءات المثيرة التي أعادت التأكيد مرة أخرى على جاذبية مسابقات الأندية الأفريقية”.

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تعليق واحد

  1. لو كان لمسييري كرة القدم ذرة إحساس بالمسؤولية الأخلاقية للدخول استقالتهم حالا بعد تلك الكوارث المأساوية التي ذهبت بحياة شابة و شاب على هامش مجريات مباراة لكرة القدم

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