FILE - In this July 20, 2020, file photo, people hold up signs during a rally on the Strike for Black Lives national day of action in Las Vegas. Ahead of Labor Day, major U.S. labor unions say they are considering work stoppages in support of the Black Lives Matter movement. (AP Photo/John Locher, File)

لماذا لا تحتفل الولايات المتحدة بعيد العمال في الأول من مايو؟

2023-05-01 / 18:11
2
هبة بريس _ وكالات

تحتفل دول عدة حول العالم سنويا بعيد العمال في الأول من مايو، إلا أن الولايات المتحدة لا تقر بهذا اليوم رسميا، وتحتفل بهذه المناسبة في سبتمبر ويطلق عليه يوم العمل أو يوم العمال.

ويقول موقع الإذاعة الأميركية العامة (أن بي آر) إن عيد العمل في الولايات المتحدة يحمل نفس الفكرة، وهي الاحتفاء بكفاح العمال، لكن الولايات المتحدة تحتفل به رسميا في الاثنين الأول من شهر سبتمبر سنويا، ويكون عطلة فيدرالية.

وذكر موقع Share America التابع لوزارة الخارجية الأميركية أنه بحلول أواخر القرن الـ19، دفعت ظروف العمل السيئة العمال إلى المطالبة بتحسين ظروف عملهم، ولعبت النقابات العمالية دورا في إرساء تدابير حماية للعمال بعد ذلك.

وفي ذلك اليوم، الأول من مايو 1886، نفذ النشطاء العماليون في شيكاغو إضرابا لعدة أيام، وبحلول 3 مايو، تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف بين الشرطة والعمال أسفرت عن مقتل مدنيين وشرطيين.

وواصلت النقابات الاحتفال السنوي بهذه المناسبة في ذلك الوقت، وكانت أوريغون أول ولاية تقر به رسميا وذلك في 21 فبراير 1887، وتلتها ولايات أخرى.

وبحلول عام 1894، تبنت 23 ولاية أخرى هذا اليوم، وفي 28 يونيو 1894، قرر الكونغرس أن يكون أول يوم اثنين من سبتمبر سنويا عطلة فيدرالية.

وأصبح المعيار القانوني لساعات العمل هو 8 ساعات، بعد إقرار تعديلات على قانون العمل، في عام 1940، شملت أيضا حظر عمالة الأطفال وتحديد الأجور.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حادثة سير بسيدي بنور

مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حادثة سير بسيدي…

2023-05-01 / 21:52
Photo of حل مجلس الأمة الكويتي والعودة للشعب لاختيار ممثليه

حل مجلس الأمة الكويتي والعودة للشعب لاختيار ممثليه

2023-05-01 / 21:11
Photo of منظمة تحذر من ارتفاع جرائم العنف ضد النساء

منظمة تحذر من ارتفاع جرائم العنف ضد النساء

2023-05-01 / 20:53
Photo of المدعي العام البلغاري ينجو من “محاولة اغتيال”

المدعي العام البلغاري ينجو من “محاولة اغتيال”

2023-05-01 / 20:38
Photo of أزيلال : مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادثة سير

أزيلال : مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في…

2023-05-01 / 19:57
Photo of مصرع طفل بعضّة أسد في حديقة للحيوانات بغزة

مصرع طفل بعضّة أسد في حديقة للحيوانات بغزة

2023-05-01 / 19:44
Photo of نقابة CDT” تستغل “فاتح ماي” للمطالبة بتسقيف أسعار المحروقات

نقابة CDT” تستغل “فاتح ماي” للمطالبة بتسقيف أسعار المحروقات

2023-05-01 / 19:29
Photo of فاتح ماي ..حصاد السكوري في “حصيلة “

فاتح ماي ..حصاد السكوري في “حصيلة “

2023-05-01 / 19:09
Photo of العثور على ج__ثة عشريني معلقة بمنتزه بوجدة

العثور على ج__ثة عشريني معلقة بمنتزه بوجدة

2023-05-01 / 18:45
Photo of الـ”كاف” يعلق على أحداث مباراتي الترجي والرجاء بربع نهائي دوري الأبطال

الـ”كاف” يعلق على أحداث مباراتي الترجي والرجاء بربع نهائي…

2023-05-01 / 18:24

‫2 تعليقات

  1. بريطانيا تحتفل بعيد العمال أول يوم الاثنين من شهر ماي ، سواءً صادف الإثنين فاتح الشهر أم لا

  2. امريكا الشمالية بمافيها كندا وامريكا يحتفلان بعيد العمال كل اول اثنين من شهر شتنبر وكذلك عيد المراة ليس في 8 مارس ..الخ وليست مثل اوروبا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق