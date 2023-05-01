لماذا لا تحتفل الولايات المتحدة بعيد العمال في الأول من مايو؟

هبة بريس _ وكالات

تحتفل دول عدة حول العالم سنويا بعيد العمال في الأول من مايو، إلا أن الولايات المتحدة لا تقر بهذا اليوم رسميا، وتحتفل بهذه المناسبة في سبتمبر ويطلق عليه يوم العمل أو يوم العمال.

ويقول موقع الإذاعة الأميركية العامة (أن بي آر) إن عيد العمل في الولايات المتحدة يحمل نفس الفكرة، وهي الاحتفاء بكفاح العمال، لكن الولايات المتحدة تحتفل به رسميا في الاثنين الأول من شهر سبتمبر سنويا، ويكون عطلة فيدرالية.

وذكر موقع Share America التابع لوزارة الخارجية الأميركية أنه بحلول أواخر القرن الـ19، دفعت ظروف العمل السيئة العمال إلى المطالبة بتحسين ظروف عملهم، ولعبت النقابات العمالية دورا في إرساء تدابير حماية للعمال بعد ذلك.

وفي ذلك اليوم، الأول من مايو 1886، نفذ النشطاء العماليون في شيكاغو إضرابا لعدة أيام، وبحلول 3 مايو، تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف بين الشرطة والعمال أسفرت عن مقتل مدنيين وشرطيين.

وواصلت النقابات الاحتفال السنوي بهذه المناسبة في ذلك الوقت، وكانت أوريغون أول ولاية تقر به رسميا وذلك في 21 فبراير 1887، وتلتها ولايات أخرى.

وبحلول عام 1894، تبنت 23 ولاية أخرى هذا اليوم، وفي 28 يونيو 1894، قرر الكونغرس أن يكون أول يوم اثنين من سبتمبر سنويا عطلة فيدرالية.

وأصبح المعيار القانوني لساعات العمل هو 8 ساعات، بعد إقرار تعديلات على قانون العمل، في عام 1940، شملت أيضا حظر عمالة الأطفال وتحديد الأجور.

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