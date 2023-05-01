ب”تصريح ذاتي” عبر الإنترنت.. البرتغال تسمح بالتغيب عن العمل حتى 3 أيام

2023-05-01 / 16:29
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هبة بريس - وكالات

سيكون بوسع البرتغاليين اعتبارا من الاثنين الحصول على إجازات مرضية تتيح لهم التوقف عن العمل حتى ثلاثة أيام، بمجرد تقديم “تصريح ذاتي” عن المرض عبر الإنترنت أو الهاتف، ما من شأنه المساعدة في تخفيف الضغط على هيئة الصحة الوطنية.

وبحسب بلاغ لوزارة الصحة “لن يكبد هذا الإجراء الدولة أو أصحاب العمل أي كلفة، إذ أن الحد الأقصى لمدة التوقف عن العمل هذه يتوافق مع فترة الانتظار التي لا تُدفع خلالها أي مخصصات للموظفين من جانب الضمان الاجتماعي”.

ويعد هذا الإجراء جزءا من مجموعة تدابير “للعمل اللائق” اعتمدها البرلمان في فبراير لتحسين ظروف عمل الموظفين.

وينص إصلاح قانون العمل على عشرات التدابير الأخرى، بينها توسيع الحالات التي يُسمح فيها بالعمل عن بعد أو زيادة تعويضات نهاية الخدمة.

وللحصول على واحدة من هذه الإجازات المرضية قصيرة الأمد، والتي تقتصر على اثنتين في السنة، بات يمكن للموظفين الذين يعانون مشكلات صحية تبرير غيابهم لصاحب العمل بالاعتماد فقط على تصريح محلف على موقع الخدمة الصحية الوطنية.

ومن بين أهداف هذا الإجراء المتاح لأي عامل يزيد عمره عن 16 عاما، تسهيل أوضاع أصحاب العمل وتخفيف عمل أطباء الأسرة في مراكز الصحة العامة، وهم الوحيدون المخولون إصدار إجازة مرضية.

وتشير تقديرات صادرة عن وزارة الصحة إلى أن ثمة حوالي 600 ألف استشارة طبية تحصل كل عام لتبرير الغياب عن العمل لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

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