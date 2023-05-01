بمشاركة ممثل لبناني.. كريمة غيت تطرح جديدها الفني

نجلاء مزيان: هبة بريس

طرحت الفنانة المغربية كريمة غيث أحدث أعمالها الفنية “واحد”، عبر قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأشعلت غيث منصات التواصل الاجتماعي بصور جمعتها ببطل كليبها الجديد الممثل اللبناني جاد حديد.

و يشار إلى أن “واحد” هي من كلمات و ألحان مروان المميز، إخراج فاتن برازي، إنتاج arabica tv، وماستورينغ أحمد أمين.

و جدير بالذكر أن كريمة غيت،طرحت السنة الفارطة أغنية “تامغرا” والتي لقيت صدى طيب، كما حققت نسب مشاهدة عالية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0