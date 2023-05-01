نزار بركة وميارة يتعهدان بالدفاع عن حقوق الشغيلة ويستعرضان المنجزات”فيديو”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال في تصريح حصري لهبة بريس، على هامش احتفالات عيد العمال بمدينة الدار البيضاء، ( قال) إن محطة اليوم هي لتجديد العهد أمام مناضلات ومناضلات الحزب والنقابات الموازية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، مشددا أن حزبه سيظل مدافعا من داخل الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة ولباقي الفئات الأخرى من الشعب المغربي تماشيا والرؤية الملكية الرامية إلى إعادة الاعتبار للفئات الهشة، بغية تحسين قدرتها الشرائية وارتقائها الاجتماعي، مشيرا ان حزبه يعي كل الوعي بالاكراهات والصعوبات التي تمر بها البلاد والعالم أجمع بفعل العديد من المتغيرات من بينها الأزمة الاقتصادية وتوالي سنوات الجفاف، لكنه في المقابل سيسعى إلى تبني مقاربة شمولية استباقية أساسها الحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص شغل جديدة مع باقي المتدخلين.

واستعرض نزار البركة الذي كان يتحدث أمام حشود كبيرة من مناضلات ومناضلي حزبه بمركب محمد الخامس بالبيضاء، ( استعرض) بعض المنجزات والملفات المطلبية خلال فترة مشاركة حزبه في أغلبية الحكومة الحالية، من تحسين مؤشرات الدخل بالنسبة للقطاع العام، إذ أن الزيادات في الأجور همت قطاع أساتذة التعليم العالي بزيادة بلغت 3000 درهم شهريا، و4000 درهم شهريا للأطباء، و833 درهم مستقبلا لرجال ونساء التعليم، بعد الاتفاق الأخير خلال مجريات الحوار الاجتماعي، منوها بدور الحكومة وانسجامها وتفاعلها مع كافة المطالب، ولاسيما ذات البعد الاجتماعي، لاسيما الجرأة التي امتازت بها في رفع حصيص الترقية إلى 36 بالمائة، و40 بالمائة في التعليم العالي، ناهيك عن خلق درجة تميز جديدة.

وحول موضوع توسيع قاعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة بهدف خلق مناصب شغل للشباب، أشار بركة، أن الحكومة قررت منح 30 بالمائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع تشجيع الاستثمار عبر تقديم تحفيزات تتراوح مابين الاقاليم بهدف توسيع دائرة الاستفادة حتى تصل إلى عمق المناطق النائية لخلق فرص الشغل والرواج الاقتصادي.

النعم الميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بدوره استعرض مراحل الحوار الاجتماعي وأجوائه الذي وصفها بالايجابية والمطمئنة، لاسيما في شقها المتعلق بالرعاية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الفئات الهشة تجسيدا للرؤية الملكية، مؤكدا ان نقابته ستبقى تناضل من داخل قلعةحزب الاستقلال الذي يعد مدرسة لكبار المناضلين، هدفها الاساس هو تحسين جودة الخدمات والتخفيف من أعباء ارتفاع الاسعار لدى الطبقة الشغيلة، منوها بدور الحكومة في التفاعل مع كافة القضايا التي تهم الشغيلة بكافة فئاتها.

هبة بريس، كانت حاضرة خلال هذا اللقاء، وأعدت الربورطاج التالي:

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