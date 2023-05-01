إسبانيا.. مصرع سيدة وإصابة 24 أخريات في انقلاب حافلة عاملات فلاحيات مغربيات
علم لدى القنصلية العامة للمغرب في إشبيلية، أن عاملة موسمية مغربية تبلغ من العمر 40 عاما لقيت مصرعها وأصيبت 24 أخريات بجروح، من بينهن سبع حالتهن خطيرة، على إثر حادث انقلاب حافلة، الإثنين صباحا بمدينة هويلبا.
ووقع الحادث عند الكيلومتر 16 من الطريق A-484 عند الساعة 06:25 بالتوقيت المحلي، عندما انقلبت حافلة تقل عاملات موسميات فلاحيات مغربيات ببلدية ألمونتي.
وبحسب المعطيات الأولية، كان على متن الحافلة 34 عاملة موسمية، توفيت إحداهن في الحادث، بينما أصيبت سبع أخريات بجروح بليغة.
وتم نقل جميع المصابات إلى مستشفيات هويلبا وإشبيلية.
وفور علمه بالحادث، توجه القنصل العام للمغرب بإشبيلية، أباه سيدي سيدي، إلى مستشفى هويلبا حيث استفسر عن الحالة الصحية لبعض العاملات الموسميات اللائي أصبن بجروح خطيرة.
واتخذت مصالح القنصلية العامة للمملكة بإشبيلية، التي زارت الجريحات اللواتي تم اعتمادهن بمستشفى المدينة، جميع الإجراءات اللازمة لنقل رفات المرأة المغربية التي لقيت حتفها في هذا الحادث.
وشكلت التمثيلية القنصلية المغربية في إشبيلية، بالتنسيق مع سفارة المغرب بإسبانيا، خلية أزمة لتتبع حالة المصابات عن كثب وتمكينهن من المساعدة اللازمة.
كما تم فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.
10 تعليقات
لو كان المغرب يوفر لهن العمل ويحفظ حقوقهن لغامرن بحياتهن في الديار الإسبانية ، رحمها الله واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون والشفاء العاجل للمصابين.
مرارت الحياة ولقمة العيش هي المسبب الرئيسي في هذه الحادثة المؤلمة والمحزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب والشفاء العاجل للمصابين بهذه الحادثة التي وقعت وذهب ضحيتها هؤلاء الفلاحات المغربيات اللواتي لا ذنب لهن .
اللهم ارزق دويها الصبر والسلوان بهذا المصاب الجلل إن لله وإن إليه راجعون.
نطالب بمتابعة القضية مع التحقيق ربما يكون من ورائه شيئاً ما والله أعلم.
دائما نسمع مثلا هذه الأخبار المحزنة والمؤلمة للأسف الشديد والمسؤول الوحيد هو الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه هؤلاء العاملات. اللواتي لا حولة لهن
يجب على الحكومة المغربية أن تجد لهن حل مناسبا للخروج من الأزمة الإقتصادية والمعيشية بلادنا حتى لا يفكرون بالمغادرة ويضحين بانقفسهن من أجل إنقاذ عائلتهن من الفقر والهشاشة والبطالة وووووو وووووووو وغيرها.
إهانة المرأة المغربية في إسبانيا وبالاخص العاملات المغربيات اللواتي يعانين في المزارع نتمنى تحسين وضعيتهن المعيشية.
يجب على الحكومة المغربية بالدفاع عليهن من أجل حقوقهن ومتابعة القضية التي ذهبت ضحيتها تلك المرأة المغربية رحمها الله واسكنها فسيح جناته. مع الشفاء العاجل للمصابين يارب وعدم السكوت عنها ..
كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الضحية بهذه الحادثة المؤلمة والمحزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة الضحية والشفاء العاجل للمصابين بهذه الحادثة الذي وقع بالديار الإسبانية في احدى المزارع الفلاحية.