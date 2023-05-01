إسبانيا.. مصرع سيدة وإصابة 24 أخريات في انقلاب حافلة عاملات فلاحيات مغربيات

2023-05-01 / 14:38
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هبة بريس

علم لدى القنصلية العامة للمغرب في إشبيلية، أن عاملة موسمية مغربية تبلغ من العمر 40 عاما لقيت مصرعها وأصيبت 24 أخريات بجروح، من بينهن سبع حالتهن خطيرة، على إثر حادث انقلاب حافلة، الإثنين صباحا بمدينة هويلبا.

ووقع الحادث عند الكيلومتر 16 من الطريق A-484 عند الساعة 06:25 بالتوقيت المحلي، عندما انقلبت حافلة تقل عاملات موسميات فلاحيات مغربيات ببلدية ألمونتي.

وبحسب المعطيات الأولية، كان على متن الحافلة 34 عاملة موسمية، توفيت إحداهن في الحادث، بينما أصيبت سبع أخريات بجروح بليغة.

وتم نقل جميع المصابات إلى مستشفيات هويلبا وإشبيلية.

وفور علمه بالحادث، توجه القنصل العام للمغرب بإشبيلية، أباه سيدي سيدي، إلى مستشفى هويلبا حيث استفسر عن الحالة الصحية لبعض العاملات الموسميات اللائي أصبن بجروح خطيرة.

واتخذت مصالح القنصلية العامة للمملكة بإشبيلية، التي زارت الجريحات اللواتي تم اعتمادهن بمستشفى المدينة، جميع الإجراءات اللازمة لنقل رفات المرأة المغربية التي لقيت حتفها في هذا الحادث.

وشكلت التمثيلية القنصلية المغربية في إشبيلية، بالتنسيق مع سفارة المغرب بإسبانيا، خلية أزمة لتتبع حالة المصابات عن كثب وتمكينهن من المساعدة اللازمة.

كما تم فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.

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