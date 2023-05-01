فاتح ماي …. الشغيلة الفلاحية تعاني من تحايل المستثمرين الأجانب

2023-05-01 / 13:50
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

مع إحتفال الشغيلة الفلاحية بعيدهم الأمم الذي يصادف فاتح ماي ، لازالت هذه الفئة تعاني من بطئ الاحكام القضائية في مستحقاتهم، بسبب تحايل المستثمرين الاجانب، الذين خلفوا مآسي إجتماعية في صفوف العمال، بل كبدوا خزينة الدولة خسائر بالملايير.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر عليمة ل ” هبة بريس ” أن كل المناطق الفلاحية بالمغرب ، لازالت بمحاكمها تروج قضايا نزاعات الشغل بمختلف درجات محاكمها” الإبتدائي والإستئناف” بين العمال الزراعيين وهؤلاء المستثمرون، وهي القضايا التي يتابع فيها هؤلاء ” المستثمرون” بعد إستغلالهم لبطئ الاحكام القضائية،

ومن أجل تبديد المحجوزات وإخفائها والامتناع عن الاداء والتزوير في الفواتير والمستندات والعصيان والطرد التعسفي للعمال والعاملات بهدف التملص من الالتزامات المالية التي لازالت على عاتقهم تجاه العمال.

وحسب مصادر مهنية، فالملفات الرائجة والمعروضة على المحاكم ، أغلبها يرجع إلى”المستثمرين الأجانب”في القطاع الفلاحي بمختلف جهات المغرب ،مشيرة ذات المصادر إلى أن هذه الملفات مليئة بالمغالطات والتضليلات التي يتعمدها بعض المستثمرين من أجل كسب المزيد من الوقت للتملص من التزاماتهم تجاه العمال والعاملات باللجوء إلى التسوية القضائية واستغلال البطء في تنفيذ المساطر القضائية،للهروب إلى الخارج وغيرها من الحيل التي باتت معروفة في هذا الجانب.

وتؤكد مصادر نقابية للجريدة أن المتضرر الأول من هذه الملفات المفبركة والمعروضة على المحاكم هم المهنيون المغاربة سواء كشركاء أوممونين بالإضافة إلى العمال والعاملات المشتغلين في القطاع الفلاحي ،خاصة أن بعض المستثمرين الأجانب يستغل كل الظروف والثغرات القانونية،لاستنزاف ثروات البلاد و الفرارإلى الخارج بدون حساب.

مشيرة إلى أنه بسبب تهورات بعض المتطفلين على القطاع الفلاحي يتخبط هذا الأخير خسارات فادحة حيث يترك هؤلاء النصابون وراءهم مهنيين مغاربة(شركاء وممونين)وعمال وعاملات يتخبطون في مشاكل عدة من ضمنها تراكم الديون والتهديد بالإفلاس وضياع حقوق الشغيلة بسبب تلك الثغرات القانونية التي يستغلها هؤلاء المستثمرون الأجانب في كل تلاعباتهم حيث يتملصون من كل التزاماتهم تجاه الشركاء والممونين ومؤسسات القروض بإيعاز ومساعدة من بعض المغاربة ممن لهم دراية كبيرة في عالم النصب و الإحتيال.

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