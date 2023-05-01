فرنسا.. مظاهرة “مليونية” في عيد العمال احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد

هبة بريس -وكالات

تستعد فرنسا ليوم “تاريخي”، الإثنين، حيث يتوقع نزول ما يصل إلى 1.5 مليون شخص إلى الشوارع لمواصلة الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، منها قناة “فرانس 24″، فإن النقابات الفرنسية تشرع في تحضيراتها لإحياء يوم “تاريخي” لعيد العمال، الإثنين.

وأضافت أنه من المنتظر نزول ما يصل إلى 1.5 مليون شخص إلى الشوارع لمواصلة الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد.

بدوره، قال الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل (“سي أف دي تي”) لوران بيرجيه: “أعتقد أننا سنشهد غدا مئات الآلاف من المتظاهرين، وربما مليون أو مليون ونصف مليون شخص”.

وأضاف أن النقابات أعدت “300 نقطة تجمع” في مختلف أنحاء البلاد لإحياء عيد الأول من ماي.

وتتوقع السلطات الفرنسية نزول ما بين 500 و650 ألف متظاهر، من ضمنهم ما بين 80 إلى 100 ألف سيجوبون شوارع باريس.

ويتوقع أيضا أن تؤثر التحركات بشكل كبير على حركة الملاحة الجوية، إذ تم إلغاء ما يتراوح بين 25 و33 بالمئة من الرحلات في أكبر مطارات البلاد، بينما يرجح أن يتواصل اضطراب الحركة في مطار باريس-أورلي إلى غاية الثلاثاء، بحسب القناة نفسها.

وتعيش فرنسا منذ مطلع العام الجاري أزمة اجتماعية وسياسية على خلفية احتجاجات رافضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لـ”إصلاح” قانون التقاعد، الذي ينص بنده الرئيسي على رفع سن التقاعد.

والسبت الماضي، نشرت الجريدة الرسمية مرسوم “إصلاح” نظام التقاعد الذي أصدره الرئيس ماكرون بعد ساعات من إقراره في المجلس الدستوري.

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