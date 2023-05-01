خاص : احداث مباراة الرجاء والاهلي يدفع مجلس مدينة البيضاء لتسريع التعاقد مع سونارجيس

هبة بريس – الرباط

عقد مجلس مدينة الدار البيضاء عدة إجتماعات رسمية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اضافة لجلسة عمل مع مدير الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية ” سونارجيس ” والطاقم المرافق له.

وتأتي تحركات مجلس مدينة الدار البيضاء بسبب نمط التدبير بالمركب الرياضي محمد الخامس أصبح متجاوزا والذي يجب تغييره بشكل جذري في أقرب وقت لاسيما أن المغرب مقبل على عدة استحقاقات قارية ودولية.

ويتجه مجلس المدينة لتكليف “سونارجيس” بتدبير ملعب محمد الخامس , خصوصا بعد نجاحها الباهر في تدبير اكبر ملاعب المملكة والحديث هنا هنا ملاعب طنجة واكادير ومراكش وفاس , ومولاي عبد الله بالرباط .

وتمكنت ” سونارجيس ” من تدبير ملعب مولاي عبد الله كمثال , والذي كان نقطة سوداء , بعدما كان كثير الإغلاق بسبب تضرر العشب والمرافق الخاصة بالمركب , قبل ان تتسلم الشركة مفاتيح التسيير وتعيد الحياة للعشب الذي يشهد صيانة دورية اضافة للسهر على نظافة وجاهزية جميع المرافق وتسهيل عملية الولوج للمدرجات .

ويكف ان نذكر بأن ملعب مولاي عبد الله احتضن عدد قياسي من المباريات وشهد العديد من المنافسات دون ان يتضرر عشبه كالسابق , الشيء الذي دفع اغلب الفرق التي لعبت على ارضيته للاشادة به والحديث هنا عن ريال مدريد الاسباني والاهلي المصري والهلال السعوي وهي الاندية التي شاركت في كأس العالم للاندية والتي احتضنتها بلادنا .

وجاءت الاحداث التي رافقت عملية ولوج جماهير الرجاء لمركب محمد الخامس والتي اسفرت عن وفاة مشجعة واصابة العشرات نتيجة التدافع امام احدى البوابات – جاءت – لتدفع بمجلس المدينة للتسريع في ايجاد حل , حيث تتجه لتسليم مفاتيح تدبير دونور لسونارجيس .

وحسب مصادرنا سيراسل مجلس المدينة شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات لاستفسارها حول مجموعة من المعطيات والوقائع ، كما أن لجنة تتبع تدبير الشركة للمركب الرياضي محمد الخامس ستنعقد يوم الأربعاء للاستماع لتوضيحات الشركة المنتدبة كزا إيفنت بخصوص حادث الوفاة وللتداول وتقييم تدبير الشركة لمقابلتي ربع نهاية عصبة الأبطال الافريقية ورفع تقرير خاص بهذا الشان لمجلس جماعة الدار البيضاء .

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