الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان

أردوغان يعفي الأتراك من رسوم الغاز الطبيعي لمدة شهر

2023-05-01 / 11:55
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هبة بريس - وكالات

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوما يقضي بعدم فرض رسوم على الغاز الطبيعي لمدة شهر في المنازل بتركيا.

وتم نشر المرسوم الرئاسي، اليوم الاثنين، في الجريدة الرسمية التركية. ووفقا للقرار أيضا، سيكون سعر 25 مترا مكعبا من الغاز في تركيا مجانا كل شهر لمدة عام كامل.

ويرى مراقبون أن هذا القرار مرتبط بالانتخابات العامة المرتقبة، خاصة أنه يترافق مع قرارات أخرى من الرئيس التركي صدرت خلال الأيام الماضية.

ومن بين تلك القرارات الإعلان عن أن حكومته تعتزم توظيف عشرات آلاف الشباب في وزارة التعليم الوطني التركية، وتوظيف عشرات الآلاف في الجيش، وزيادة معاشات المتقاعدين، وزيادة هدية شهر رمضان والأعياد، وتحسين شروط سن التقاعد، وخفض أسعار الكهرباء بنسبة 20 %.

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