رسميا.. البرازيل توافق على اتفاقية عسكرية مع المغرب باحترام وحدته الترابية
صادقت لجنة الخارجية و الدفاع في البرازيل بشكل نهائي على الاتفاقية العسكرية بين المغرب و البرازيل، رغم المحاولات العدائية من جهات معلومة لمنع المصادقة على كامل بنود المعاهدة.
الاتفاقية المذكورة، وقعت في سنة 2019 مع الحكومة البرازيلية، حيث تتضمن نقل التكنولوجيا و المقتنيات العسكرية و اقامة مشاريع عسكرية مشتركة و التداريب و المناورات و غيرها من الأمور، بالإضافة إلى بند متعلق باحترام الوحدة الترابية للبلدين و عدم المساس بها او بالامور الداخلية و ذلك في المادة الثالثة من الاتفاقية.
وبسبب هذه المادة، أثير سعار الكابرانات الذين حاولوا بجنون تحريك بعض الشيوعيين من الزمن الغابر في البرازيل للاحتجاج على الاتفاقية، لكن دون نتيجة.
وفي هذا الصدد، تم عرض الاتفاقية على اللجنة الدستورية و العدل بالكونغرس، والتي أكدت على أنه “لم يتم الكشف في هذا التقرير عن أي اختلال في دستورية المشروع او المرسوم التشريعي، كما تمت مراعاة المتطلبات الدستورية ذات الصلة التي تم الاستشهاد بها. “
و أضافت اللجنة، أن “الفقرات التي تشير إلى مبادئ احترام السيادة و الوحدة الترابية بين الدول ، والمعاملة بالمثل والمصالح المشتركة ، و سلامة حرمة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، هي تتطابق بالكامل مع المبادئ التي تحكم البرازيل في العلاقات الدولية ، والتي يتم ترتيبها في البند الرابع 4 من الدستور الاتحادي”، وبالتالي رفض ادخال أية تعديلات على الاتفاقية، وتبخر أحلام حكام الجارة الشرقية.
2 تعليقات
مجرد تساؤل.
من أنكر على المغرب وحدته الترابية !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“بالإضافة إلى بند متعلق باحترام الوحدة الترابية للبلدين و عدم المساس بها او بالامور الداخلية و ذلك في المادة الثالثة من الاتفاقية.” انتهى لاقتباس
كل دول العالم تحترم الوحدة الترابية للمغرب داخل حدود الرسمية، وأولهم الجزائر والجمهورية العربية الصحراوية ومنظمة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
إنها الوحدة الترابية التي يعترف بها المغرب نفسه بموجب الظهير الملكي المغربي رقم 02.17.1، الصادر بتاريخ 31/01/2017, الذي تم بموجبه نشر القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي حرفيا في الجريدة الرسمية المغربية رقم: 6539 مكرر، ليصبح حيز التنفيذ باعتباره “ملزما للمملكة المغربية”. حيث يتضمن قائمة الدول الإفريقية، وكانت الجمهورية العربية الصحراوية من ضمنهم في المرتبة 39.
وجاء في الفقرة ” ب ” من مادته الرابعة ما نصه:
“احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال.” انتهى الاقتباس.
ولا أظن البرازيل أو غيرها تعني بـ “الوحدة الترابية” المغرب + الصحراء، فهذا التأويل متروك للمداويخ للتنفيس عن مشاكلهم الحقة.
لن تفلحوا أيها الحاقدين الحاسدين.المغرب له تاريخ شريف،اما جارة الشؤم……