البرتغال.. سباق للحمام ينتهي بمقت.ل 3 أشخاص

هبة بريس - وكالات

قالت الشرطة البرتغالية، الأحد، إن رجلا أطلق النار على ثلاثة أشخاص قبل أن يطلق النار على نفسه، فيما وصفته وسائل إعلام محلية بأنه نزاع بين متنافسين في سباق للحمام.

وقال أندريا غونسالفيس، مفوض الشرطة في مدينة سيتوبال جنوب لشبونة، إن خلافا نشب بين أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عاما، قام على إثره أحدهم بقتل الثلاثة الآخرين قبل أن يطلق النار على نفسه.

ووُصفت الوفيات بأنها “حالة منفردة” تتعلق بخلاف لم يحل بين الرجلين.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية من مكان الحادث أن القتلى الأربعة كانوا يشاركون في سباق للحمام، وتركز خلافهم أيضًا على حديقة خضراوات غير قانونية.

وتفرض البرتغال قيودا على استخدام الأسلحة النارية، لكنها تجيزها للصيد.

ووفقا لإحصاءات الشرطة، فإن من بين 80 جريمة قتل سنويا سجلتها البرتغال في المتوسط منذ عام 2015، ارتكبت حوالي خمس بأسلحة نارية.

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