بمشاركة المغرب.. البرلمان العربي يعقد أشغال اجتماعه الثالث 

2023-05-01 / 10:36
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هبة بريس

عقد البرلمان العربي الأحد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال اجتماعه الثالث بمشاركة وفود عربية من ضمنها وفد برلماني مغربي.

ومثل المغرب في أشغال هذا الاجتماع كل من محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وعضو الشعبة البرلمانية بالبرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن الغذائي العربي، وخديجة حجوبي حجوبي (الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة)، نائبة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي ومحمد عياش (التجمع الوطني للاحرار) ، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، و محمد لحموش، (الحركة الشعبية) عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وقالت، خديجة حجوبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إنه كان لمشاركة الوفد البرلماني المغربي الممثل بالبرلمان العربي حضور قوي ومتميز خلال النقاشات التي عرفتها أشعال اللجان التي انكبت على تدارس مختلف المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع.

وأضافت أن البرلمان العربي ناقش خلال هذا الاجتماع مختلف القضايا العربية الراهنة وكذا التطورات السياسية والاجتماعية التي تشهدها الساحة الاقليمية والدولية من أحل توحيد مواقف البلدان العربية بشأنها تعزيزا للعمل العربي المشترك وذلك في اطار الحرص الدائم في الدفاع عن الوحدة العربية .

وتابعت أن البرلمان العربي سيظل دائما داعما ومدافعا عن كافة القضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وبخصوص اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، أكدت السيدة حجوبي أنه بعد نقاش مستفيض حول جدول أعمال اللجنة تم الترحيب باقتراح المملكة المغربية بعقد ندوة علمية حول “حماية القيم المجتمعية بالعالم العربي” وذلك تمهيدا لاعداد مشروع قانون استرشادي عربي متكامل لمكافحة العنف الاسري.

وناقش البرلمان العربي كذلك تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكذا الأوضاع في السودان.

وتطرقت الجلسة أيضا لمشاريع القرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتها التحضيرية، لمتابعة ورصد كافة الأحداث والتطورات السياسية في الدول العربية خلال العام الجاري، والسعي الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية من خلال مسارات الحل السياسي، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة ومشروع قانون استرشادي بشأن حماية الخصوصية ومكافحة الابتزاز الإلكتروني ومشروع خارطة طريق لمواجهة عمل الأطفال

كما ناقشت عددا من الموضوعات التي تتعلق بحالة حقوق الإنسان في العالم العربي عن عام 2022، وإعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في ومذكرة خاصة بشأن إعداد رؤية عربية موحدة لرعاية اللاجئين العرب والعمل علي إعادة توطينهم في أوطانهم الأصلية، ومذكرة حول تداعيات زلزال تركيا وسوريا على حالة حقوق الإنسان ومواجهة تداعيات الكوارث.

وتطرقت الجلسة أيضا إلى بحث الحالة الاجتماعية في الدول العربية ومن بينها اعتماد شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية في ضوء اهتمام البرلمان العربي باللغة العربية وتعزيزها والنهوض بها.

وكانت اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان العربي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب قد اختتمت اجتماعاتها السبت.

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