عرض “توازن الحياة” يؤهل مديرية التعليم بالجديدة للمهرجان الجهوي للمسرح

2023-05-01 / 10:13
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أحمد مصباح – الجديدة

بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء-سطات، ومؤسسة الفنون الحية، وجمعية التعاون المدرسي، نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الجمعة 28 أبريل 2023، المهرجان الإقليمي للمسرح المدرسي، المؤهل للمهرجان الجهوي للمسرح المدرسي.

هذه التظاهرة الفنية والمدرسية، التي احتضنتها مؤسسة التفتح للتربية والتكوين خديجة أم المؤمنين بالجديدة، بحضور السلطات التربوية، ممثلة في المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، عرفت مشاركة 6 مؤسسات تربوية من التعليمين العمومي والخصوصي بإقليم الجديدة، وهي مدرسة للاأمينة، بمسرحية “توازن الحياة”، ومجموعة مدارس إحسان الخاصة، بمسرحية “بنات بوشعيب”، ومجموعة مدارس المريشات، بمسرحية “زمان فاطنة”، ومجموعة مدارس لفونتين الخاصة، بمسرحية “بحال لولد بحال لبنت”، ومجموعة مدارس بوسدرة، بمسرحية “الحلم لا جنس له”، وأكاديمية جورج كلود الخاصة، بمسرحية “من حقي أن أتعلم”.

هذا، وقد حظيت مدرسة للاأمينة بشرف تمثيل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، في المهرجان الجهوي للمسرح المدرسي، بعد أن تم تتويجها عن جدارة واستحقاق، من قبل لجنة التحكيم، الفائزة في المهرجان الإقليمي للمسرح المدرسي، جراء تصدرها المرتبة الأولى، بعرضها الشيق “توازن الحياة”، من تأليف وإخراج الأستاذة المقتدرة والفنانة المسرحية أحلام أسيف

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