تقرير: 14 مليون وظيفة ستختفي من العالم
قال المنتدى الاقتصادي العالمي إن سوق العمل العالمي سيتأثر ببعض الاضطرابات الهائلة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسيؤدي إلى اختفاء 14 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم.
ووجد المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يستضيف تجمعا للقادة العالميين في دافوس، سويسرا، كل عام، أن أصحاب العمل يتوقعون خلق 69 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2027 وإلغاء 83 مليون وظيفة. وسيؤدي ذلك إلى خسارة صافية قدرها 14 مليون وظيفة، أي ما يعادل 2 في المئة من العمالة الحالية.
ورأى تقرير المنتدى أن انتشار الذكاء الاصطناعي سيكون بمثابة قوة إيجابية وسلبية، لأن الشركات ستحتاج إلى عمال جدد لمساعدتها في تنفيذ أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارتها، لكن في الوقت نفسه، ستتعرض العديد من الوظائف للخطر، حيث تحل الروبوتات محل البشر في بعض الحالات.
وأوضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستضر بوظائف عدة أبرزها صراف البنك وأمين الصندوق وموظف إدخال البيانات القديمة، حيث يمكن أن تشهد هذه الأدوار أسرع معدل تراجع في السنوات الخمس المقبلة، مبينا أن الثورة الرقمية، والدافع نحو “التحول إلى البيئة النظيفة” وعوامل أخرى ساعدت في إعادة تشكيل عالم العمل العالمي بمعدل غير مسبوق.
وقال إن الشركات ستحتاج إلى عمال جدد لمساعدتها في تنفيذ أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارتها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينمو توظيف محللي البيانات والعلماء واختصاصيي التعلم الآلي وخبراء الأمن السيبراني بنسبة 30٪ في المتوسط بحلول عام 2027.
وأضاف: “لكن انتشار الذكاء الاصطناعي سيعرض العديد من الأدوار للخطر، حيث تحل الروبوتات محل البشر في بعض الحالات”، متوقعا أن “تقل وظائف حفظ السجلات والوظائف الإدارية بمقدار 26 مليونا بحلول عام 2027، كما أنه من المتوقع أن تشهد وظائف كتبة إدخال البيانات والأمناء التنفيذيون أكبر الخسائر”.
ووفقا لتقرير مستقبل الوظائف لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإنه في السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن تتغير ربع الوظائف 23% تقريبا من خلال نمو بنسبة 10.2% وانخفاض بنسبة 12.3٪ في المئة.
10 تعليقات
في هذه الحالة يد العاملة ستندثر بسبب (الروبو)..
هذه الوظائف التي ستختفي ستسبب في إنتشار ظاهرة البطالة ..
لماذا لم تختفي معها وظائف البرلمانيين وتعوض بالربو ونكون قد خففنا عنهم علاء العمل. هههههههههههه.
في نظري ان الوظائف تعوض بالعولمة التكنولوجية فهي فكرة جيدة ولكن ستدمر اليد العملة بصفة نهائية …
عندما تختفي هذه الوظائف أين سيذهبون العمال وموظفوا هذه القطاعات ، تفكير خطأ بالنسبة لي لان اليد العاملة ستذهب هباءا منثورا ؟؟؟؟؟؟؟؟
هي فعلا العولمة والتكنولوجيا تتطلب ذالك ولكن يجب التفكير بشكل والتركيز على اليد العاملة !!!!
فكرة جيدة واستراتجية بعيدة المدى لتحقيق أهداف إيجابية مقابل اليد العاملة ولكن ربما ستنعكس على اليد العاملة مما ستؤثر سلبي على المجتمعات العربية.
كيف يعقل موظف بسيط يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية انه الظلم بعينيه لو تمت هنا بالمغرب تعويض الوظائف بالروبو ستكون كارثة إنسانية لاتنسى ولاتحمد عقباها وسنلتجئ إلى التسول !!!!
هل سيكون تعويض الوظائف في قطاع التعليم بالربو؟؟؟؟ نتمنى ذالك لان الأساتذة لم يهتموا به والتعليم جد ماسة إلى العولمة والتكنولوجيا وتغييره ..
نطالب باختفاء بعض الوظائف الحكومية وتعويضها بالربو بدل ضياع الوقت لبعض أعضاء الحكومة والفاهم يفهم هههههههههههه.