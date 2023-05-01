عكس المتداول..مصدر ينفي حمل زوجة سعد لمجرد

2023-05-01 / 09:41
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نجلاء مزيان: هبة بريس

نفى مصدر مقرب من للنجم المغربي سعد لمجرد الأخبار المتداولة بمنصات التواصل الاجتماعي، حول حمل زوجة “لمعلم” غيتة العلاكي.

و أضاف المصدر ذاته لجريدة هبة بريس، أن سعد حاليا مشغول ببرمجة توقيت طرح مجموعة من الأعمال الفنية التي صورها على طريقة الفيديو كليب.

و جدير بالذكر أن النجم المغربي سعد لمجرد يستعد لطرح جديده الفني “آش خبارك” و ذلك خلال حفل سيقيمه بفرنسا، إذ سيقتصر على المقربين و الأصدقاء الذين ساندوه في أزمته.

و يشار إلى أن عدد من الفنانين المغاربة شاركوا لمجرد في تصوير فيديو كليب جديده الغنائي الذي تميز بالطابع الكوميدي،أبرزهم النجم المغربي عمر لطفي و الفنانة صفاء حبيركو و الفنان الكوميدي رشيد رفيق و الفنانة وصال بيريز.

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‫4 تعليقات

  1. اجي اخوتي شكون هاد السيد؟ كل مرة جيبين لينا قصة ديالو. واش داخلنا عليكم بالله احنا في ازمة الغلاء والناس كتقلب على اخبار تفرحها وانتما كتجيبوا لينا خبرات لا تغني ولا تسمن من جوع. اتقوا الله.

  2. اخبار الطروطوار .تبعوا حتا فاش تاينعس مع المرا وحسبوليه فوقاش يمكن يولد لنا شي بعلوك .وحنا اش غاينفعنا هذا الخبار .

  3. السؤال ما هذه التفاهة المروج لها حامل او غير حامل ما المفيد في هذا ؟ ما شاء الله اوصافي

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