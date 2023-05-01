طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا إلى محليا حار فوق كل من السهول الداخلية، أقصى الجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية وبداخل منطقة سوس.
وستتشكل كتل ضبابية محلية على السهول الشمالية والوسطى، وكذا فوق الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، مع تمركز بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط.
ويرتقب، أيضا، تناثر الغبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية و بالجنوب الشرقي للبلاد، فضلا عن تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى و بالجنوب.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 20 و 25 درجة بأقصى الجنوب الشرقي و بجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 12 و 18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع بالسهول الداخلية، بينما ستعرف بعض الانخفاض الطفيف بباقي جهات البلاد.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط الأطلسي.
18 تعليقات
اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..
موسم فلاحي صعب وينذر بأزمة عطش قادمة..
يجب ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها..
على الفلاحين الحفاظ على المياه الجوفية لأننا نواجه أزمة المياه..
قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ »..
اللهم يارب امطر علينا المطر..
قوله تعالى:«ينزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا »..
وجعلنا من الماء كل شيء حي..
يجب ملازمة الاستغفار والدعاء طلبا للرزق والغيث..
اللهم اغثنا واسقينا يارب العالمين..
نتمنى من الرحمان الرحيم ان يرحمنا برحمته الواسعة التي وسعت السماوات والأرض
الحمدوالله علا مااعطانا الله ويعطينا حرارة الشمس وحرارة الاسعار
ادخل الصيف بكري هد العام مرحبا بيه معند الميت مايدير قدام غسالو الله ينجينا من حر جهنام
مزينو جو شمس حارة غير انتاع شي كديد منشور يندار بيه اللخليع لوكان كان الحم ارخيس
نتمناو من الله ان يعينا عمالنا علا اشغالهم تحت اشعة الشمس المرتفعة الله يعينهم
رحمتك يارب العالمين انت ارحم بنا من عبادك اغيثنا ولا تآخيدنا بما فعله السوفهاء بنا
نتمناو من الله الخير انشاالله وخا قصرنا فحق رب العالمين فصلات الاستثقاء
اوا بسيف منعيش هد الاسعار اوهد الشمس لحقاش احنا براسنا شي كيشعل فشي لمحنا غبرات المعوانة اتردمات سيلة الرحيم اندفنات الله يرحم الجميع