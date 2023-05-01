طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا إلى محليا حار فوق كل من السهول الداخلية، أقصى الجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية وبداخل منطقة سوس.

وستتشكل كتل ضبابية محلية على السهول الشمالية والوسطى، وكذا فوق الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، مع تمركز بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط.

ويرتقب، أيضا، تناثر الغبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية و بالجنوب الشرقي للبلاد، فضلا عن تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى و بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 20 و 25 درجة بأقصى الجنوب الشرقي و بجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 12 و 18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع بالسهول الداخلية، بينما ستعرف بعض الانخفاض الطفيف بباقي جهات البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط الأطلسي.

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