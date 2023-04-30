حملات التبرع بالدم تتواصل و أكثر من 1300 مصلي تبرعوا في المساجد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل التعبئة الجماعية لحث المغاربة على التبرع بالدم و ذلك في ظل نفاذ المخزون الاستراتيجي و الحيوي لدى أغلب مراكز تحاقن الدم و خاصة بجهة الدار البيضاء سطات.

و في هذا الصدد، أوضح مسؤلون بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة البيضاء-سطات، في تصريحات إعلامية أنه قد تم جمع 7000 من أكياس الدم في الأسابيع الأربعة الأخيرة.

و أضاف المركز ذاته بأن عملية التبرع بالدم قد شهدت إقبالا ملحوظا خلال شهر رمضان رغم الصيام، خاصة لدى المتبرعين المستهدفين على مستوى المساجد و الذين فاق عددهم 1300 شخص بجهة الدار البيضاء سطات لوحدها.

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