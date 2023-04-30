حملات التبرع بالدم تتواصل و أكثر من 1300 مصلي تبرعوا في المساجد
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تتواصل التعبئة الجماعية لحث المغاربة على التبرع بالدم و ذلك في ظل نفاذ المخزون الاستراتيجي و الحيوي لدى أغلب مراكز تحاقن الدم و خاصة بجهة الدار البيضاء سطات.
و في هذا الصدد، أوضح مسؤلون بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة البيضاء-سطات، في تصريحات إعلامية أنه قد تم جمع 7000 من أكياس الدم في الأسابيع الأربعة الأخيرة.
و أضاف المركز ذاته بأن عملية التبرع بالدم قد شهدت إقبالا ملحوظا خلال شهر رمضان رغم الصيام، خاصة لدى المتبرعين المستهدفين على مستوى المساجد و الذين فاق عددهم 1300 شخص بجهة الدار البيضاء سطات لوحدها.
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10 تعليقات
قوله تعالى: «”وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا” »..
يجب انقاذ ارواح فهي على ابواب الموت ..
جزاكم الله خير الجزاء..
اللهم اجعلها امطار في ميزان حسناتكم ..
رجال المهمات الصعبة ..
نتمنى ان تكون حملة وطنية التبرع بالدم من وزارة الصحة ..
اللهم تقبلها صدقة جارية عليهم ..
عل كل فرد ان يتبرع بمقدار من الدم ..
شكرا لكم جميعا ..
اللهم احفظهم وجزيهم خير الجزاء..