إطلاق برنامج لدعم الشباب حاملي المشاريع بجهة الدار البيضاء-سطات

هبة بريس ـ متابعة

أعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن عن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الإدماج عن طريق الأنشطة الاقتصادية لفائدة الشباب حاملي المشاريع والمنحدرين من الفئات الاجتماعية المعوزة بجهة الدار البيضاء – سطات، برسم سنة 2023.

وأوضحت المؤسسة في بلاغ على موقعها، أن هذا البرنامج يأتي في إطار الشراكة القائمة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن و مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، من أجل إنجاز برنامج دعم الشباب لخلق وتطوير أنشطة مقاولاتية صغيرة جدا و أنشطة مدرة للدخل (TPE/AGR) بجهة الدار البيضاء – سطات للفترة الممتدة بين سنة 2022 و 2024 .

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم ومواكبة الشابات والشباب المنتمين لفئات اجتماعية معوزة لخلق أو تطوير أنشطتهم المقاولاتية الصغيرة جدا أو المدرة للدخل. ويندرج هذا الدعم في إطار محاربة الفقر ومحاربة البطالة لدى هذه الشريحة من المجتمع من أجل إدماجها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.

ويستهدف هذا البرنامج أساسا الشابات والشباب المنتمين لجهة الدار البيضاء – سطات، المتراوحة أعمارهم بين 22 و 40 سنة، خريجي مراكز التكوين المهني (الحاصلين على دبلوم تأهيلي أو تخصص)، وخريجي المراكز الاجتماعية للتأهيل المهني المتواجدين بتراب الجهة الراغبين في خلق أو تطوير أنشطة مقاولاتية صغيرة جدا أو أنشطة مدرة للدخل، بالإضافة إلى المستفيدين من القروض الصغرى أو حاملي مشاريع مقاولاتية صغير جدا أو العاملين في القطاع غير المهيكل.

ويقدم البرنامج لحاملي المشاريع مجموعة من الخدمات منها على الخصوص، المساهمة في تمويل الكلفة الإجمالية للمشروع على أن يوفر حامل المشروع الموارد المالية لتغطية نفقات الاستغلال (Fonds de roulement)، كما يوفر البرنامج أيضا للمستفيدين التكوين والمواكبة القبلية والبعدية، إلى جانب التتبع والتقييم.

ودعت المؤسسة الشباب الراغبين بالإستفادة من هذا البرنامج إلى تقديم طلباتهم في أجل لا يتعدى 15 ماي من خلال ملء الاستمارة المعدة لهذا الغرض على الرابط :”https://solidarity.ma/piae/inscription1.seam?reg=6&from=casa&type=tpe&cid=2774″.

ويشار إلى أن هذا البرنامج ينظم بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في إطار المواكبة.

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