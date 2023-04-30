الجيش الملكي ينتصر على اتحاد العاصمة الجزائري و يودع الكونفدرالية

2023-04-30 / 22:11
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هبة بريس ـ رياضة 

ودع فريق الجيش الملكي، ممثل كرة القدم في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، المنافسة في هاته المسابقة القارية رغم فوزه في إياب دور ربع النهائي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

و لم تسعف نتيجة الفوز لرفاق ربيع حريمات في مباراة العودة بثلاثة أهداف لاثنين، من بلوغ مراد الجماهير العسكرية في التأهل للمربع الذهبي.

و تمكن الجيش من تسجيل ثلاث أهداف بتوقيع كل من أسامة شيتة بهدف عكسي في مرمى فريقه و ديني بووغيس، فضلا على ربيع حريمات الذي سجل من ركلة جزاء.

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‫2 تعليقات

  2. الكرة المغرب أصيبت بالغرور المفرط من لاشيء واللاعب المغربي تنقصه الرجولة والذكاء يبقى مراهقا طول مشواره الكروي خاصة لاعبي الرجاء

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