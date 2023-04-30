الجيش الملكي ينتصر على اتحاد العاصمة الجزائري و يودع الكونفدرالية

هبة بريس ـ رياضة

ودع فريق الجيش الملكي، ممثل كرة القدم في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، المنافسة في هاته المسابقة القارية رغم فوزه في إياب دور ربع النهائي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

و لم تسعف نتيجة الفوز لرفاق ربيع حريمات في مباراة العودة بثلاثة أهداف لاثنين، من بلوغ مراد الجماهير العسكرية في التأهل للمربع الذهبي.

و تمكن الجيش من تسجيل ثلاث أهداف بتوقيع كل من أسامة شيتة بهدف عكسي في مرمى فريقه و ديني بووغيس، فضلا على ربيع حريمات الذي سجل من ركلة جزاء.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 1 1