الوساطة الأمريكية السعودية تدفع السودانيين لتمديد الهدنة ل 72 ساعة

2023-04-30 / 22:05
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هبة بريس ـ وكالات

تقرر تمديد الهدنة بين أطراف النزاع الدائر حاليا في السودان لمدة 72 ساعة إضافية وفق ما أعلنته القوات المسلحة السودانية.

و حسب بيان للأخيرة، فإنه بناءا على مساعي طلب الوساطة الأمريكية السعودية وافقت القوات المسلحة لتمديد الهدنة لمدة 72 ساعة.

و تقرر أن تبدأ الهدنة الجديدة إعتبارا من إنتهاء مدة الهدنة الحالية، يصيف بيان الجيش، على الرغم من رصد نوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع.

و أضافت القوات المسلحة السودانية في بيانها: “نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات”.

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