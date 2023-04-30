بعد فوزهن بالبطولة.. لقجع ينوب عن الجامعة في تهنئة إناث الجيش الملكي

2023-04-30 / 21:04
0

هبة بريس ـ رياضة

قدم فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب المديري، التهاني لفريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية، بعد فوزه بالبطولة الوطنية الإحترافية القسم الأول، برسم الموسم الرياضي 2022/2023.

ويتصدر فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم النسوية القسم الأول إلى حدود الجولة 22 برصيد 64 نقطة جمعها من 21 فوز وتعادل وحيد.

و سيطر في السنوات الأخيرة فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية على لقب البطولة بفضل الترسانة البشرية المتميزة التي يتوفر عليها مما جعل الفريق يعتبر الخزان الرئيسي و المطعم الأول للمنتخب الوطني النسوي الأول.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجيش الملكي ينتصر على اتحاد العاصمة الجزائري و يودع الكونفدرالية

الجيش الملكي ينتصر على اتحاد العاصمة الجزائري و يودع…

2023-04-30 / 22:11
Photo of المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يفوز على جنوب إفريقيا في “كان الجزائر”

المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يفوز على جنوب…

2023-04-30 / 21:59
Photo of بعد دفن “ضحية دونور”.. هل سيتم اعتقال المتورطين أم سيدفن التحقيق بدوره؟

بعد دفن “ضحية دونور”.. هل سيتم اعتقال المتورطين أم…

2023-04-30 / 20:16
Photo of شيبا يعلن تشكيل الأشبال في افتتاحهم لكان أقل من 17 سنة

شيبا يعلن تشكيل الأشبال في افتتاحهم لكان أقل من…

2023-04-30 / 19:25
Photo of (فيديو) رومان سايس يتقمص دور المهاجم ويساهم في قيادة بشكتاش للفوز على غلطة سراي بالدوري التركي

(فيديو) رومان سايس يتقمص دور المهاجم ويساهم في قيادة…

2023-04-30 / 19:05
Photo of العساكر يبحثون عن تأكيد الهيمنة المغربية بكأس الكونفدرالية

العساكر يبحثون عن تأكيد الهيمنة المغربية بكأس الكونفدرالية

2023-04-30 / 18:03
Photo of 3 لاعبين من الوداد ولاعب آخر من الرجاء في التشكيلة المثالية لإياب ربع نهائي دوري الأبطال

3 لاعبين من الوداد ولاعب آخر من الرجاء في…

2023-04-30 / 15:07
Photo of ماراطون الرباط الدولي .. العداءة المغربية فاطمة الزهراء كردادي تحرز اللقب

ماراطون الرباط الدولي .. العداءة المغربية فاطمة الزهراء كردادي…

2023-04-30 / 13:03
Photo of صدمة بعد وفاة مشجعة رجاوية وسؤال المسؤولية يفرض نفسه

صدمة بعد وفاة مشجعة رجاوية وسؤال المسؤولية يفرض نفسه

2023-04-30 / 11:02
Photo of المغربي أيت شيتاشن يحرز لقب نصف ماراطون الرباط الدولي

المغربي أيت شيتاشن يحرز لقب نصف ماراطون الرباط الدولي

2023-04-30 / 10:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق