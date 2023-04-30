بعد فوزهن بالبطولة.. لقجع ينوب عن الجامعة في تهنئة إناث الجيش الملكي

هبة بريس ـ رياضة

قدم فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب المديري، التهاني لفريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية، بعد فوزه بالبطولة الوطنية الإحترافية القسم الأول، برسم الموسم الرياضي 2022/2023.

ويتصدر فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم النسوية القسم الأول إلى حدود الجولة 22 برصيد 64 نقطة جمعها من 21 فوز وتعادل وحيد.

و سيطر في السنوات الأخيرة فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية على لقب البطولة بفضل الترسانة البشرية المتميزة التي يتوفر عليها مما جعل الفريق يعتبر الخزان الرئيسي و المطعم الأول للمنتخب الوطني النسوي الأول.

*الصورة من الأرشيف

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