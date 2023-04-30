أشتوكة: تجار ” الدجاج” بالتقسيط يغلقون محلاتهم إحتجاجا على الغلاء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أغلق عدد من تجار ” الدجاج ” بالتقسيط بمدينة بيوكرى إقليم اشتوكة ايت باها ، محلاتهم التجارية يومي السبت – الأحد، إحتجاجا على الأسعار التي شهدتها ” الدواجن ” والتي وصلت الى أرقام قياسية قبل العيد وبعده .

ورفع التجار شعارات في احتجاجهم “حتى حنا مضرورين”، والتي دعت لها جمعيات مهنية محلية، حيث أغلق هؤلاء متاجرهم .

وقالت مصادر مهنية، أن تجار الدواجن ومعهم الزبناء، قد تلقو ضربات متتالية طيلة السنوات السابقة، من ارتفاع الاسعار وتأثير سلبي على التجار، مما هدد هذا القطاع وجعل بعض المهنيين يغادرونه.

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