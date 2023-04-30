أشتوكة: تجار ” الدجاج” بالتقسيط يغلقون محلاتهم إحتجاجا على الغلاء
ع اللطيف بركة : هبة بريس
أغلق عدد من تجار ” الدجاج ” بالتقسيط بمدينة بيوكرى إقليم اشتوكة ايت باها ، محلاتهم التجارية يومي السبت – الأحد، إحتجاجا على الأسعار التي شهدتها ” الدواجن ” والتي وصلت الى أرقام قياسية قبل العيد وبعده .
ورفع التجار شعارات في احتجاجهم “حتى حنا مضرورين”، والتي دعت لها جمعيات مهنية محلية، حيث أغلق هؤلاء متاجرهم .
وقالت مصادر مهنية، أن تجار الدواجن ومعهم الزبناء، قد تلقو ضربات متتالية طيلة السنوات السابقة، من ارتفاع الاسعار وتأثير سلبي على التجار، مما هدد هذا القطاع وجعل بعض المهنيين يغادرونه.
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23 تعليقات
ليس فقط اسعار الدجاج مشاكل المواطنين لا تحصى ولا تعد والحكومة تطمئن المواطنين دائما..
اسعار الدجاج قفزت إلى 30 درهم وأكثر في بعض المدن..
اسعار خيالية ومع ذلك المواطن يقتني الدجاج ويساهم في ارتفاعه بدل مقاطعه..
هناك عدة مشاكل يعاني منها مهنيو الدواجن منها غلاء الاعلاف وغلاء الكتاكيت والمعدات وغيرها..
المقاطعة هي الحل النهائي..
مأساة إنسانية حقيقية يعيشها الإنسان المغربي في هذه البلاد. حسبي الله ونعم الوكيل..
بسم الله الرحمن الرحيم «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا»..
اللهم إنا هذا لمنكر..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.المواطن المغربي لم يعد يتحمل هذه المشقة الكبرى ..
اوا الحم اللعجل كونا معندنا مانديرو الحول راحنا كنخمو اوا لاواه زتونا حتا دجاج فالموضوع بزااااف قتلونا وتهزاو
لايكلف الله نفسا إلا وسعها حسبنا الله ونعم الوكيل
بلا متعدبو راسكوم بالادربات ماشاريينوش
هدا حال المسكين فالدنيا الله امعاه
هاد العام باين من عنوانه الله ايكون معانا او البركة فالعدس والبيصرة
اوا ميمكنش كولشي زاد اودجاج لا مشي معقولا كالك مكيخرج من جماعا غير الشيطان
المسكين المربي لي كان يبيع بالخسارة كنتو فرحانين ليه ملي جات فرصة يعوض الخسارات ديالو بديتو تبكيو يا اصحاب المحلات على فكرة ايها المواطن هاد المحلات كيبغيو الثمان يطيح باش يبيعو اكثر كمية حيت عندهم الربح اكثر في الارياش اما المربي راه المواد الاولية لي خلات الثمن يرتافع اما في واحد الوقت كتن المربي يبيع غي بعشر دراهم و الحمد لله كان الربح دبا راه عشرين درهم يلاه ياكل شوية طرف ديال الخبز اما اصحاب النقل و المحلات فهم دايما رابحين و ميهمهمش محنة المربي
اوا هي مكين اعرسات هاد العام من دجاج خلا بنادم غارق فتخمام
مدبرها حكيم هو اكريم او رحامن رحيم اتولفنا مكين غير زيد زيد زيد كالها الركراكي ولاكن ديرو النية
ميبقاش الحال الا جات غير علا دجاج مشي موشكيل خصنا نشوف موضوع العيد لي باش انسكتو دراري
اوا هاد العام انفيسا معندها ارفيسا