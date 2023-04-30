شيبا يعلن تشكيل الأشبال في افتتاحهم لكان أقل من 17 سنة

هبة بريس ـ رياضة

كشف سعيد شيبا، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة عن تشكيلة النخبة الوطنية التي ستواجه مساء يومه الأحد 30 أبريل 2023 منتخب جنوب إفريقيا.

وتدخل المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب الشهيد الحملاوي، بمدينة قسنطينة بداية من الساعة الثامنة مساء، لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثانية من كأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها الجزائر إلى غاية 19 ماي 2023.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني :

1- طه بنغوزيل

3- فؤاد الزهواني

4- ادم بوفندار

5- عبد الحميد ايت بودلال

6- ادم شاكير

11- عثمان الادريسي الرحالي

15- معاد بوكيزان

17- عبد الحميد معالي

19- اسماعيل البختي

23- ايمن النير

26- زكرياء العلاوي

دكة الاحتياط :

2- حمزة كوتون

9- ادم حنين

10- مروان ريان بياض

12- حمزة جليد

13- سيف الدين شلاغمو

18- زكرياء وزان

20- محمد امين كتيبة

21- حمزة المتوكل

24- محمد حموني

25- عدنان الاحمر

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