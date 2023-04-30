أكادير: حجز ” كوكايين” قادم من مدن الشمال واعتقال شاب ثلاثيني

ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المرتقب إحالة شاب ثلاثيني يوم غد الاثنين فاتح ماي، على أنظار النيابة العامة المختصة، بعد العثور بحوزته على كمية من مخدرات الكوكايين.

وجاء توقيف الشاب هو من دوي السوابق القضائية، على متن حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من مدن الشمال، بسد قضائي بمدخل مدينة أكادير، قبل يومين، وبعد تفتيشه، تم العثور بحوزته على حوالي 150 غرام من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي.

وكانت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد وفرت معلومات حول تورط المشتبه فيه في نقل كمية من المخدرات الصلبة الى أكادير، ليتم توقيف الحافلة التي كان على متنها وتفتيشه والعثور بحوزته على تلك الكمية ومبلغ مالي .

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