بعد توقف لثلاث سنوات.. “سيام مكناس” يراهن على مليوني زائر في نسخة ماي
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تستعد العاصمة الإسماعيلية مكناس لتنظيم النسخة الخامسة عشر من فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بعد توقف اضطراري لمدة ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا.
مكناس و منذ أسابيع رفعت نسق و وتيرة الإعداد و الاستعداد لواحد من أضخم التظاهرات و المعارض التي تحتضنها قارة إفريقيا، و شرعت سلطات المدينة مبكرا في تجهيز فضاءات العرض فضلا على الفضاءات التي ستحتضن الأنشطة الموازية ل “سيام” هذا العام.
و تعول اللجنة المنظمة لنسخة المعرض الدولي للفلاحة لهاته السنة على تحطيم كل الأرقام باستقطاب ما يربو عن مليوني زائر، من المهنيين و العارضين و العموم.
و تجهزت فنادق المدينة و كل الإقليم لاستقبال الوفود الزائرة، حيث يعتبر المعرض الدولي للفلاحة بمكناس فرصة لانتعاشة عدد من القطاعات في مقدمتها الفنادق و المطاعم و المقاهي و المهن الموسمية المتعلقة بالأنشطة الموازية للفعاليات الرسمية.
10 تعليقات
عودة ميمونة لسيام مكناس المعرض الدولي الفلاحة الذي يعطي صورة رائعة للمغرب ..
انه معرض الفلاحين لتسويق منتوجاتهم وطنيا ودوليا ..
بالتوفيق وان تكون افضل نسخة على جميع المستويات…
المعرض الدولي الفلاحي بمكناس هو بمثابة الوجه الحقيقي للفلاحة بالمغرب ..
بالتوفيق والنجاح يارب ومسيرة موفقة يارب..
عازمون على حضور نسخة هذه السنة رغم التوقف الذي كان ..
بعد فشل مخطط المغرب الاخضر وما تعرفه اسعار المواد الفلاحية من ارتفاع .فما الجدوى من تنظيم هذا المعرض..
اللهم يسر يارب..
في هذا المعرض سوف نعرف اين وصلت الفلاحة المغربية وهل هناك تطور مقارنة مع ما سبق ومقارنتها مع باقي الدول ..
المعرض الدولي للفلاحين فقط للبورجوازيين أما الفلاحين الصغار او الفلاحين المعاشيين ليس عندهم ما يعرفونه..