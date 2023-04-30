بعد توقف لثلاث سنوات.. “سيام مكناس” يراهن على مليوني زائر في نسخة ماي

2023-04-30 / 19:13
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تستعد العاصمة الإسماعيلية مكناس لتنظيم النسخة الخامسة عشر من فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بعد توقف اضطراري لمدة ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا.

مكناس و منذ أسابيع رفعت نسق و وتيرة الإعداد و الاستعداد لواحد من أضخم التظاهرات و المعارض التي تحتضنها قارة إفريقيا، و شرعت سلطات المدينة مبكرا في تجهيز فضاءات العرض فضلا على الفضاءات التي ستحتضن الأنشطة الموازية ل “سيام” هذا العام.

و تعول اللجنة المنظمة لنسخة المعرض الدولي للفلاحة لهاته السنة على تحطيم كل الأرقام باستقطاب ما يربو عن مليوني زائر، من المهنيين و العارضين و العموم.

و تجهزت فنادق المدينة و كل الإقليم لاستقبال الوفود الزائرة، حيث يعتبر المعرض الدولي للفلاحة بمكناس فرصة لانتعاشة عدد من القطاعات في مقدمتها الفنادق و المطاعم و المقاهي و المهن الموسمية المتعلقة بالأنشطة الموازية للفعاليات الرسمية.

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‫10 تعليقات

  1. عودة ميمونة لسيام مكناس المعرض الدولي الفلاحة الذي يعطي صورة رائعة للمغرب ..

  7. بعد فشل مخطط المغرب الاخضر وما تعرفه اسعار المواد الفلاحية من ارتفاع .فما الجدوى من تنظيم هذا المعرض..

  9. في هذا المعرض سوف نعرف اين وصلت الفلاحة المغربية وهل هناك تطور مقارنة مع ما سبق ومقارنتها مع باقي الدول ..

  10. المعرض الدولي للفلاحين فقط للبورجوازيين أما الفلاحين الصغار او الفلاحين المعاشيين ليس عندهم ما يعرفونه..

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