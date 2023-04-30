(فيديو) رومان سايس يتقمص دور المهاجم ويساهم في قيادة بشكتاش للفوز على غلطة سراي بالدوري التركي

هبة بريس : رياضة

تقمص الدولي المغربي رومان سايس دور المهاجم وساهم في قيادة بشكتاش للفوز على ضيفه غلطة سراي بثلاثة أهداف لواحد، اليوم الأحد، ضمن الجولة 32 من الدوري التركي.

وبعدما كان فريقه متأخرا بهدف منذ الدقيقة 20، استطاع قائد المنتخب الوطني تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 35.

ويعتبر هذا الهدف الأول للاعب رومان سايس في الدوري التركي هذا الموسم، علما أنه انضم إلى بشكتاش الصيف الماضي قادما إليه من وولفرهامبتون الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

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