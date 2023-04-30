“فوضى حركة السير والجولان بسطات” ومقولة كل واحد يَلْغي بِلْغاه

محمد منفلوطي _ هبة بريس

شوارع تعاني الحفر وضعف البنية التحتية، سباق محموم لبعض أصحاب السيارات والشاحنات وسيارات الأجرة والعربات المجرورة، “حْريك الضوء بالعلالي”، وتوقفات غير قانونية هنا وهناك، وريكولاج لبعض أصحاب الطاكسيات أمام مسمع ومرأى المسؤولين، أسراب من الدراجات النارية بمختلف الأحجام والأصوات المزعجة تزعج المارة والساكنة وتهدد حياتهم وصغارهم….إنه غيض من فيض لما تعرفه حركة السير والجولان بمدينة سطات تماشيا ومقولة “ومقولة كل واحد يَلْغي بِلْغاه”.

بشارع الحسن الثاني غير بعيد عن مقر ولاية أمن سطات، تصطف العشرات من سيارات الأجرة على شاكلة محطة عشوائية لنقل المسافرين، والغريب في الأمر أن المكان لايسمح القانون بالتوقف به، مما يطرح علامات استفهام عدة، هل هذه الأصناف من وسائل النقل خارج القانون؟

بعض أصحاب سيارة الأجرة الصغيرة، بدورهم يخرقون قانون السير، بفعل توقفاتهم المفاجئة وتغيير وجهاتهم تارة، وعدم التوقف لنقل زبنائهم نحو وجهات محددة كالحرم الجامعي وأحياء أخرى بأطراف المدينة كمفتاح الخير ومجمع الخير وأحياء السلام، وغالبا ما يرفضون التوقف لنقل ثلاث زبناء دفعة واحدة لأسباب يعلمونها هم أنفسهم فقط دون غيرهم.

بشوارع المدينة، أسراب من الدراجات النارية بأصوات مزعجزة يقودها مراهقون فتلك قصة أخرى، يسابقون الزمن بلاخوذاة يزرعون الرعب يتفننون في قيادتها بحركاتهم البهلوانية لاستمالة المراهقات من بني جلدتهم، وفي الجهة الأخرى سيارات مهترئة تجوب الشوارع والأحياء السكنية ب”أبواقها المزعجة” المختصة في شراء الخرذة، بأبواقها المزلزلة بطعم الأمداح النبوية دون أي احترام للخصوصيات ولا احترام لأوقات الصلاة ولا لفترة القيلولة، يتسللون إلى الأزقة والأحياء خالقين نوعا من الفوضى والازعاج….

في مقابل ذلك، طالب مواطنون غيورون بضرورة تكثيف الدوريات الأمنية بمختلف المناطق الحساسة، بالقرب من محطات الحافلات حيث يتواجد عدد كبير من الطلبة والطالبات كل صباح وهم في طريقهم صوب جامعة الحسن الأول، وبمحيط المؤسسات التعليمية إضافة إلى أن العديد من التجمعات السكنية بأطراف المدينة، كحي السلام بكافة أشطره وحي سيدي عبد الكريم وميمونة وغيرها.. يعرف البعض منها مظاهر العربدة وترويج المخدرات، لاسيما مع تداول أنباء عن تسلل مخدر ” البوفا” أو ما يطلق عليه بالعامية ب” كوكايين الفقراء”، بين صفوف الشباب، وما قد ينتح عن ذلك من مخاطر، وهو الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا لوضع حد للظاهرة.

*الصورة من الأرشيف

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