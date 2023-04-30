“البام” يسائل وزير الداخلية حول ملابسات واقعة وفاة مشجعة رجاوية

2023-04-30 / 18:21
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب من خلال البرلمانية نجوى كوكوس سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول ظروف وملابسات وفاة مشجعة بمحيط ملعب محمد الخامس لحضور مباراة الرجاء والأهلي المصري.

و جاء في سؤال “البام”: على إثر وفاة مشجعة لنادي الرجاء الرياضي بمحيط ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء قبل انطلاق مباراة الرجاء ضد الأهلي المصري بأحد نقط دخول المشجعين وبعد توالي أحداث التدافع والازدحام الذي تعرفه مداخل الملعب خلال المباريات وأثناء عملية توزيع وبيع التذاكر، هذه العمليات التي تشرف عليها شركة الدار البيضاء للتظاهرات بتفويض من مجلس مدينة الدار البيضاء والأندية المنظمة، كما هو شأن تدبير وتسيير الملعب وكل التظاهرات المنظمة بالمدينة”.

و أضاف نص السؤال: “أن التدبير والتسيير والتنظيم بهذا الملعب لا يرقى إلى طموحات وانتظارات ساكنة الدار البيضاء ولا المرتفقين من مشجعين وضيوف، خصوصا مع تكرار المآسي في كل مباراة، خاصة تلك التي تعرف إقبالا جماهيريا كثيفا”.

فريق الأصالة و المعاصرة أضاف في سؤاله كذلك: “ثم إن مشاكل التنظيم والتدبير انطلقت مع عملية الأشغال التي عرفها الملعب طيلة السنوات الأخيرة، وتلتها مع افتتاحه رغم عدم جاهزيته لاستقبال المباريات، إضافة إلى سوء تدبير عملية بيع وتوزيع التذاكر، وعملية استقبال ودخول الجماهير؛ وكل هذا يضعنا أمام المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة والذي وجب تطبيقه في كل الاختلالات التي يعيش على إثرها هذا الملعب”.

وختم سؤال البام لوزير الداخلية: “مع وفاة الشابة نورة وهي في ريعان شبابها والتحقيق الذي فتحته السلطات المحلية لعمالة مقاطعات آنفا، ندعوكم، السيد الوزير المحترم إلى التدخل الصارم وفتح تحقيق شامل في حيثيات وملابسات وفاة هذه المشجعة الشابة، والتحقيق في أحداث الفوضى والتدافع التي عرفتها مداخل الملعب ومباريات أخرى سبقتها، والتحقيق أيضا في كل ما يروج حول سوء تسيير ملعب محمد الخامس ومرافقه الذي يعد من المعالم الحضارية والعمرانية التاريخية والرياضية والثقافية للمغرب، والذي للأسف أصبح اليوم عنوانا للفضائح”.

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