بعدما تحدوا السلطات.. مداهمة فيلا بالنواصر و اعتقال 80 “مثلي” في سهرة ماجنة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قبل أيام، عمد بعض الأشخاص لنشر إعلان يخص سهرة سيتم تنظيمها بإحدى فيلات منطقة النواصر ضواحي الدار البيضاء على شكل تجمع موسيقي للمثليين.

و لم يتأخر رد السلطات طويلا، حيث و بتعليمات من النيابة العامة، أقدمت عناصر الدرك التابعة لسرية النواصر لمداهمة مقر الفيلا المعنية لحظة انطلاق السهرة الماجنة.

و خلال عملية المداهمة التي استنفرت مصالح الدرك بالمنطقة، جرى اعتقال حوالي ثمانين شخصا كان أغلبهم في حالة غير طبيعية و في وضعيات تخدير متقدمة و عدد منهم أشباه عراة.

و تم اقتياد الموقوفين بأكملهم لمقر الدرك قصد التحقيق معهم، خاصة بعد شكايات من الساكنة المجاورة بخصوص سهرة مشبوهة و ضجيج كثيف بمكبرات صوت موسيقية.

و جرى لحظة اقتحام الفيلا، حجز بعض الدراجات النارية و المواد المخدرة التي كانت بحوزة الموقوفين، فضلا على كمية مهمة من المشروبات الكحولية، بالإضافة لمبالغ مالية كانت بحوزة المنظمين خاصة أن السهرة كانت بمقابل مادي حسب الإعلان الذي سبق و تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي.

*الصورة من الأرشيف

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