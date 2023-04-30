العساكر يبحثون عن تأكيد الهيمنة المغربية بكأس الكونفدرالية
هبة بريس ـ رياضة
يترقب الجمهور المغربي، الساعة الثامنة ليلا، و هو موعد المقابلة الهامة و المصيرية التي ستجمع ممثل كرة القدم الوطنية فريق الجيش الملكي أمام خصمه اتحاد العاصمة الجزائر.
و لن تكون مهمة رفاق آدم النفاتي سهلة في تحقيق التأهل أمام الفريق الجزائري بعد هزيمة الذهاب، غير أن عامل الميدان و الجمهور سيدفع و بلا شك الكتيبة العسكرية لتأكيد الهيمنة المغربية في كأس الكونفدرالية الإفريقية.
و سيحمل لاعبو الجيش الملكي على عاقتهم مهمة تشريف كرة القدم المغربية من جهة، و من أخرى مواصلة سيطرة الأندية المغربية على ثاني أغلى كؤوس القارة الخاصة بالأندية و ذلك بعد أن سيطرت الأندية المغربية على البطولة في السنوات الماضية.
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0
5