العساكر يبحثون عن تأكيد الهيمنة المغربية بكأس الكونفدرالية

هبة بريس ـ رياضة

يترقب الجمهور المغربي، الساعة الثامنة ليلا، و هو موعد المقابلة الهامة و المصيرية التي ستجمع ممثل كرة القدم الوطنية فريق الجيش الملكي أمام خصمه اتحاد العاصمة الجزائر.

و لن تكون مهمة رفاق آدم النفاتي سهلة في تحقيق التأهل أمام الفريق الجزائري بعد هزيمة الذهاب، غير أن عامل الميدان و الجمهور سيدفع و بلا شك الكتيبة العسكرية لتأكيد الهيمنة المغربية في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

و سيحمل لاعبو الجيش الملكي على عاقتهم مهمة تشريف كرة القدم المغربية من جهة، و من أخرى مواصلة سيطرة الأندية المغربية على ثاني أغلى كؤوس القارة الخاصة بالأندية و ذلك بعد أن سيطرت الأندية المغربية على البطولة في السنوات الماضية.

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