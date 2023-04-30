البوليساريو تستخدم الرصاص الحي في مواجهة احتجاجات

2023-04-30 / 16:28
9
هبة بريس _ الرباط

أقادت مصادر من مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر أن مسلحين من جبهة البوليساريو استعملوا الرصاص الحي في مواجهة عدد من ساكنة ما يسمى مخيم الداخلة كانوا يستعدون لتنظيم احاتجاج على ممارسات وتجاوزات البوليساريو.

وأكدت المصادر أن عناصر من الجبهة قاموا بضرب النساء والشيوخ والمسنين بشكل مبرح، مشيرة إلى وقوع إصابات بين المحتجين.

وكانت الساكنة بصدد تنظيم وقفة احتجاجية تطالب قيادة البوليساريو بكشف ملابسات الاعتداء على شاب من الساكنة، وقالت المصادر إن الاشتباكات ما زالت متواصلة في ما يسمى مخيم الداخلة ومسلحين من الجبهة الانفصالية._ تقول ميدي 1 نيوز _

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أشتوكة: تجار ” الدجاج” بالتقسيط يغلقون محلاتهم إحتجاجا على الغلاء

أشتوكة: تجار ” الدجاج” بالتقسيط يغلقون محلاتهم إحتجاجا على…

2023-04-30 / 20:03
Photo of أكادير: حجز ” كوكايين” قادم من مدن الشمال واعتقال شاب ثلاثيني

أكادير: حجز ” كوكايين” قادم من مدن الشمال واعتقال…

2023-04-30 / 19:42
Photo of “فوضى حركة السير والجولان بسطات” ومقولة كل واحد يَلْغي بِلْغاه

“فوضى حركة السير والجولان بسطات” ومقولة كل واحد يَلْغي…

2023-04-30 / 18:33
Photo of الملاعب المقابر: “أذاهب أنت إلى الملعب، لا تنس حجز قبرك “

الملاعب المقابر: “أذاهب أنت إلى الملعب، لا تنس حجز…

2023-04-30 / 16:21
Photo of هالاند ورونالدو “متشابهان” في أمر واحد

هالاند ورونالدو “متشابهان” في أمر واحد

2023-04-30 / 16:17
Photo of البحرية الملكية تحجز 350 كلغ من مخدر الشيرا بعرض ساحل الناظور

البحرية الملكية تحجز 350 كلغ من مخدر الشيرا بعرض…

2023-04-30 / 14:49
Photo of الغلوسي يطالب بالتحقيق في وفاة المشجعة الرجاوية وفوضى التذاكر

الغلوسي يطالب بالتحقيق في وفاة المشجعة الرجاوية وفوضى التذاكر

2023-04-30 / 14:18
Photo of الوساطة في التوظيف بالشرطة يُورّط رجل وسيدة

الوساطة في التوظيف بالشرطة يُورّط رجل وسيدة

2023-04-30 / 13:58
Photo of التامك ..”السجون” في صلب المخططات التنموية

التامك ..”السجون” في صلب المخططات التنموية

2023-04-30 / 12:58
Photo of سلطات الدار البيضاء ترخص لمغني أهان المرأة المغربية و نادي المحامين يضع شكاية في مواجهته

سلطات الدار البيضاء ترخص لمغني أهان المرأة المغربية و…

2023-04-30 / 12:18

‫9 تعليقات

  1. عصابات الجزائر وصنيعتها البوليساريو يمارسون ظغوط كبيرة على ساكنة تندوف المحتجزين..

  3. على الامم المتحدة أن تتدخل لوضع حد لهذه الخروقات التي تقع في مخيمات تندوف..

  4. الله الوطن الملك الصحراء مغربية تحيات إكبار وإجلال للقوات المسلحة الملكية المغربية الشريفة

  8. المملكة المغربية الشريفة وتاريخها العريق تؤكد على أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه والبوليساريو محتجزون في تندوف المغربية…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق