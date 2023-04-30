البوليساريو تستخدم الرصاص الحي في مواجهة احتجاجات

هبة بريس _ الرباط

أقادت مصادر من مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر أن مسلحين من جبهة البوليساريو استعملوا الرصاص الحي في مواجهة عدد من ساكنة ما يسمى مخيم الداخلة كانوا يستعدون لتنظيم احاتجاج على ممارسات وتجاوزات البوليساريو.

وأكدت المصادر أن عناصر من الجبهة قاموا بضرب النساء والشيوخ والمسنين بشكل مبرح، مشيرة إلى وقوع إصابات بين المحتجين.

وكانت الساكنة بصدد تنظيم وقفة احتجاجية تطالب قيادة البوليساريو بكشف ملابسات الاعتداء على شاب من الساكنة، وقالت المصادر إن الاشتباكات ما زالت متواصلة في ما يسمى مخيم الداخلة ومسلحين من الجبهة الانفصالية._ تقول ميدي 1 نيوز _

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