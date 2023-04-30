البوليساريو تستخدم الرصاص الحي في مواجهة احتجاجات
هبة بريس _ الرباط
أقادت مصادر من مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر أن مسلحين من جبهة البوليساريو استعملوا الرصاص الحي في مواجهة عدد من ساكنة ما يسمى مخيم الداخلة كانوا يستعدون لتنظيم احاتجاج على ممارسات وتجاوزات البوليساريو.
وأكدت المصادر أن عناصر من الجبهة قاموا بضرب النساء والشيوخ والمسنين بشكل مبرح، مشيرة إلى وقوع إصابات بين المحتجين.
وكانت الساكنة بصدد تنظيم وقفة احتجاجية تطالب قيادة البوليساريو بكشف ملابسات الاعتداء على شاب من الساكنة، وقالت المصادر إن الاشتباكات ما زالت متواصلة في ما يسمى مخيم الداخلة ومسلحين من الجبهة الانفصالية._ تقول ميدي 1 نيوز _
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عصابات الجزائر وصنيعتها البوليساريو يمارسون ظغوط كبيرة على ساكنة تندوف المحتجزين..
لعبة الجزائر اصبحت أضحوكة العالم..
على الامم المتحدة أن تتدخل لوضع حد لهذه الخروقات التي تقع في مخيمات تندوف..
الله الوطن الملك الصحراء مغربية تحيات إكبار وإجلال للقوات المسلحة الملكية المغربية الشريفة
بداية النهاية للبوليساريو والجزائر..
المغرب في صحرائه والصحراء في مغربيتها ..
يجب إدانة الجزائر المجازر التي ترتكبها في المنطقة المتنازع عليها..
المملكة المغربية الشريفة وتاريخها العريق تؤكد على أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه والبوليساريو محتجزون في تندوف المغربية…
الجزائر تستغل ثروات شعبها في تمويلها لعصابة البوليساريو..