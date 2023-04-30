فيديوهات خادشة للحياء”.. السجن لصاحبة قناة في مصر

هبة بريس _

قررت محكمة مصرية، الأحد، حبس صاحبة قناة مثير للجدل على يوتيوب، 3 سنوات ووضعها تحت المراقبة لثلاث سنوات أخرى، وتغريمها مئة ألف جنيه (نحو 3200 دولار) بتهمة نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة “المصري اليوم” إن المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها على صاحبة قناة “يوميات أنوش” على يوتيوب، بتهمة “بث فيديوهات خادشة، تظهر فيها بملابس مثيرة”.

وذكرت صحيفة “القاهرة 24” أن صاحبة “يوميات أنوش” بدأت بقناة على يوتيوب، في 2021 بتقديم أعمال منزلية، من بينها كيفية تنظيف المنزل والطهي وأعمال أخرى، لكنها لم تجذب المشاهدين في بداية الأمر، فأشار لها أحد المتخصصين ممن استعانت به لترويج قناتها بضرورة تقديم محتوى مثير تقدمه بالظهور بملابس شفافة وتقديمه بطريقة مثيرة، وذلك حسب اعترافاتها أمام جهات التحقيق.

ويشير موقع “مصراوي” إلى أن قضية اليوتيوبر أنوش، بدأت ببلاغ للنائب العام قدمه المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة أطلق عليها اسم “تطهير المجتمع”، في يناير الماضي، إذ اتهمها ببث محتوى جنسي على قناتها، بالإضافة إلى ارتكابها فعل علني فاضح، والإساءة للمجتمع المصري.

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