3 لاعبين من الوداد ولاعب آخر من الرجاء في التشكيلة المثالية لإياب ربع نهائي دوري الأبطال

هبة بريس : رياضة

تواجد 3 لاعبين من الوداد الرياضي ولاعب آخر من الرجاء الرياضي ضمن التشكيلة المثالية لمرحلة اياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضمت التشكيلة التي كشفت عنها منصة “سوفا سكور” كلا من يوسف المطيع ويحيى جبران وامين ابو الفتح بعد تألقهما في مباراة الوداد ضد سيمبا التنزاني.

كما تواجد في القائمة ايضا اللاعب محمود بنتايك، لاعب الرجاء بعدما قدم مردودا جيدا في المباراة التي تعادل فيها فريقه أمام الأهلي المصري بدون أهداف.

ومعلوم ان الوداد الرياضي سيواجه صن داونز الجنوب أفريقي في دور النصف، في المقابل اقصي غريمه الرجاء من دور الربع بعدما اكتفى بالتعادل السلبي في موقعة الإياب أمام الأهلي المصري.

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