البحرية الملكية تحجز 350 كلغ من مخدر الشيرا بعرض ساحل الناظور

هبة بريس _ الرباط

علم لدى مصدر عسكري، أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل بعرض ساحل الناظور، قامت صباح اليوم الأحد حوالي الساعة السابعة، بمطاردة قوارب مشبوهة رفضت الامتثال لأوامر وحدات البحرية الملكية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه هذه العملية أسفرت عن حجز قارب سريع وعلى متنه 10 حزم من مخدر الشيرا يبلغ وزنها الإجمالي 350 كلغ.

وأضاف المصدر أنه تم نقل شحنة المخدرات والمعدات المحجوزة نحو ميناء الناظور، ثم سُلمت لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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