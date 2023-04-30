البحرية الملكية تحجز 350 كلغ من مخدر الشيرا بعرض ساحل الناظور

2023-04-30 / 14:49
0
هبة بريس _ الرباط

علم لدى مصدر عسكري، أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل بعرض ساحل الناظور، قامت صباح اليوم الأحد حوالي الساعة السابعة، بمطاردة قوارب مشبوهة رفضت الامتثال لأوامر وحدات البحرية الملكية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه هذه العملية أسفرت عن حجز قارب سريع وعلى متنه 10 حزم من مخدر الشيرا يبلغ وزنها الإجمالي 350 كلغ.

وأضاف المصدر أنه تم نقل شحنة المخدرات والمعدات المحجوزة نحو ميناء الناظور، ثم سُلمت لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البوليساريو تستخدم الرصاص الحي في مواجهة احتجاجات

البوليساريو تستخدم الرصاص الحي في مواجهة احتجاجات

2023-04-30 / 16:28
Photo of الملاعب المقابر: “أذاهب أنت إلى الملعب، لا تنس حجز قبرك “

الملاعب المقابر: “أذاهب أنت إلى الملعب، لا تنس حجز…

2023-04-30 / 16:21
Photo of هالاند ورونالدو “متشابهان” في أمر واحد

هالاند ورونالدو “متشابهان” في أمر واحد

2023-04-30 / 16:17
Photo of الغلوسي يطالب بالتحقيق في وفاة المشجعة الرجاوية وفوضى التذاكر

الغلوسي يطالب بالتحقيق في وفاة المشجعة الرجاوية وفوضى التذاكر

2023-04-30 / 14:18
Photo of الوساطة في التوظيف بالشرطة يُورّط رجل وسيدة

الوساطة في التوظيف بالشرطة يُورّط رجل وسيدة

2023-04-30 / 13:58
Photo of التامك ..”السجون” في صلب المخططات التنموية

التامك ..”السجون” في صلب المخططات التنموية

2023-04-30 / 12:58
Photo of سلطات الدار البيضاء ترخص لمغني أهان المرأة المغربية و نادي المحامين يضع شكاية في مواجهته

سلطات الدار البيضاء ترخص لمغني أهان المرأة المغربية و…

2023-04-30 / 12:18
Photo of طقس الأحد.. كتل ضبابية مع تساقط زخات رعدية بهذه المناطق

طقس الأحد.. كتل ضبابية مع تساقط زخات رعدية بهذه…

2023-04-30 / 09:06
Photo of خبير امني ..”الذئاب المنفردة” تريد خلق هيكل لوجيستيكي لضرب المغرب

خبير امني ..”الذئاب المنفردة” تريد خلق هيكل لوجيستيكي لضرب…

2023-04-29 / 19:15
Photo of “فاتح ماي”.. دعوة إلى فرض ضريبة على الثروة

“فاتح ماي”.. دعوة إلى فرض ضريبة على الثروة

2023-04-29 / 18:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق